Beide Teams wollten raus aus dem unteren Tabellendrittel: Die KSV 1919 hatte den FC Mohren Dornbirn 1913 beim Meisterschaftsspiel der ADMIRAL 2. Liga zu Gast. Die Falken zeigten sich vor dem Tor gefährlicher und gewannen mit 2:0. Die Tore erzielten Puschl und Amoah, Dornbirn war in der Schlussphase zudem in Unterzahl.

Führung für die Falken

Dornbirn startete besser ins Spiel, hatte mehr Spielanteile und wirkte in den Zweikämpfen entschlossener. Die erste gefährliche Torchance ließ aber etwas auf sich warten. So wurde Amir Abdijanovic von KSV-Verteidiger Mandler aus aussrichtsreicher Position noch abgegrätscht (10.), Ronny Rikal haute den Ball aus spitzem Winkel nur ins Außennetz (12.) und Timo Friedrich setzte einen Schuss auf’s Kreuzeck etwas zu hoch an (20.). So gut Dornbirn das Spielgeschehen dominierte - das Tor zur Führung machte Kampfenberg. Dornbirns Matheus Favali konnte eine Hereingabe per Kopf nur schlecht klären, Nutznießer war wenig später Matthias Puschl, der aus dem Rückraum aus gut 16 Metern den Ball ins rechte Eck schob (24.). Mit der Führung im Rücken taten sich die Falken weniger schwer, spielten auch zielstrebiger im Angriff. Levan Eloshvili hatte sogar noch vor der Pause nachlegen können, er verpasste das lange Eck per Drehschuss knapp (40.).

Kalte Dusche für Dornbirn nach Wiederanpfiff

Direkt nach der Pause folgte dann aber der zweite Kapfenberger Treffer. Puschl - beim 1:0 noch selber Torschütze - lieferte dieses Mal den Assist, lupfte den Ball hinter die Dornbirner Abwehr, wo Winfred Amoah zum 2:0 einschieben konnte (46.). Auf dem Spielfeld lief alles gegen die Akagündüz-Elf - und dann schwächten sich die Rothosen auch noch selbst. Noah Awassi musste nach einer unsauberen Ballannahme zum Notfoul greifen, sah Gelb - seine zweite in der Partie (70.). In Unterzahl taten sich die Gäste aus Vorarlberg naturgemäß noch schwerer, die Falken hätten in den Schlussminuten bei besserer Verwertung der Kontermöglichkeiten sogar noch deutlicher gewinnen können.

Am Ende brachte Kapfenberg den 2:0-Heimsieg verdientermaßen über die Zeit und holt damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dornbirn hingegen verpasst den dritten Sieg in Serie und damit ein größeres Polster zu den Abstiegsplätzen.

ADMIRAL 2. Liga, 21. Runde

KSV 1919 - FC Mohren Dornbirn 1913 2:0 (1:0)

Franz Fekete Stadion; 450 Zuschauer; SR Barmaksiz

Tore: 24. 1:0 Matthias Puschl, 46. 2:0 Winfred Amoah

Gelb-Rote Karte: 70. Noah Awassi (Dornbirn, wiederholtes Foulspiel

Startelf KSV 1919: Giuliani - Grgic, Puschl, Eloshvili, Sylla, Amoah, Pichorner, N'zi, Mandler, Iharos, Kerschner

Startelf Dornbirn: Lang - Favali, Prirsch, Bauernfeind, Friedrich, Rikal, Wächter, Abdijanovic, Mijic, Awassi, Stefel

Foto: Richard Purgstaller