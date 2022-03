Am Sonntagvormittag kam es in der Admiral 2. Liga zum Top-Spiel zwischen dem bis dato Tabellenzweiten Floridsdorfer AC und dem Dritten FC Liefering. Für die Gastgeber, die als Favorit in dieses Spitzenspiel gingen, ging es um nichts Geringeres als die Tabellenführung. Und die gab es auch, denn die Floridsdorfer konnten sich knapp, aber doch mit 2:1 durchsetzen und setzten ihren Frühjahrs-Flow fort.

Führung, Ausgleich, Führung

Das Spiel beginnt mit stärkeren Floridsdorfern, die den Gegner sofort unter Druck setzen. Becirovic schlägt nach sechs Minuten eine Flanke von der linken Seite in die Mitte, der Ball kommt aber etwas zu hoch. Dann Flavio mit dem weiten Ball auf Komornyik, der steht dann aber im Abseits. Liefering tut sich noch etwas schwer. In der 13. Minute zappelt das Leder dann im Lieferinger Netz: Krainz mit dem Freistoß von der linken Seite, zieht den Ball direkt auf das kurze Eck. Dort hat Liefering-Keeper Krumrey vier Spieler vor sich, im Getümmel ist Monsberger vermutlich noch am Ball. Unübersichtliche Szene - dennoch die Führung zum 1:0.

Praktisch im Gegenzug können die Lieferinger aber bereits ausgleichen. Liefering kommt über die rechte Seite, Diakite scheitert mit seinem Abschluss erst noch, den Abpraller kann Simic frei vom Elferpunkt versenken. Das Spiel ist in weiterer Folge offen geführt. Die nächste dicke Gelegenheit gibt es nach etwas mehr als einer halben Stunde: Monsberger setzt sich am Flügel stark durch, in der Mitte verpasst Oliveira aber hauchzart. Nur Sekunden danach die nächste Möglichkeit, Komornyik nimmt eine Hereingabe am Fünfer direkt und haut ihn nur knapp drüber! In der 38. Minute dann aber doch das 2:1 für die Floridsdorfer: Liefering verliert den Ball vor dem Sechzehner, die Kugel wird auf Oliveira durchgesteckt - und der ist eiskalt. Das 2:1 ist gleichzeitig der Pausenstand.

Offensive Lieferinger

Die zweite Halbzeit ist etwas verhaltener. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen wirklich gut ins Spiel. In der 54. Minute mal ein Abschluss des FAC: Da ist aber noch ein Lieferinger dazwischen, deshalb keine Gefahr. Liefering wird in Folge immer offensiver und riskiert mehr. Das ist wohl auch notwendig, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. In der 67. Minute dann auch wieder der FAC: Flavio mit einer Flanke in den Strafraum, am zweiten Pfosten verpasst der überraschte Schmid aber den Ball. In der 82. Minute versucht sich Agyekum aus dem Rückraum, FAC-Goalie Gütlbauer mit einer kleinen Unsicherheit, hat den Ball aber im Nachfassen.

Das Spiel bleibt auf "Messers Schneide". Der FAC spielt dann auf Zeit. Dennoch kommen die Lieferinger noch zu einer Gelegenheit: ein Lieferinger dribbelt rein und kommt zu Fall. Da hat der Verteidiger aber noch rechtzeitig das Bein weggezogen, deshalb gibt's keinen Strafstoß. Das wars - die Floridsdorfer bringen die drei Punkte über die Zeit und jubeln über die Tabellenführung.

Floridsdorfer AC - FC Liefering 2:1 (2:1) - Sonntag, 20. März 2022

Torfolge: 1:0 (13.) Monsberger, 1:1 (15.) Simic, 2:1 (38.) Oliveira

Aufstellungen:

FAC: L. Gutlbauer - M. Krainz, J. Oliveira, M. Rasner, Flavio - C. Bubalovic, M. Monsberger, T. Komornyik, M. Maier - M. Becirovic, D. Ungar

Liefering: J. Krumrey - L. Wallner, M. Diambou, D. Kameri, R. Hofer - R. Simic, L. Ibertsberger, B. Atiabou, S. Baidoo - O. Diakite, Tijani

Foto: Josef Parak