Am 22. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga, der SK Rapid Wien II auf den FC Liefering. Und dabei deutete vieles darauf hin, dass die "Jungbullen" im sechsten Versuch endlich den ersten Frühjahrssieg verbuchen können. Aber die Lieferinger Passivität in den Schlussminuten wurde dann noch bestraft. In der 91. und 94. präsentierten sich die Rapidler vor dem Tor eiskalt - Spielendstand: 2:2. Ein dem Spielverlauf nach durchaus gerechtes Ergebnis.

Diambou bringt Liefering in Führung

Aufgrund der letzten Darbietungen sind es die Rapidler, die bei dieser Begegnung mit der Favoritenstellung behaftet sind. Zuletzt schrammt man in Lustenau nur knapp an einem Sieg vorbei. Während die „Jungbullen“ nun schon 5 Spiele lang sieglos dastehen. Vom Start weg entwickelt sich eine flotte, intensiv geführte Begegnung. Das Duell der beiden Zweiervertretungen läuft auf Augenhöhe ab. Beiderseits wird schnörkellos nach vorne gespielt, trotzdem dauert es etwas mit den ersten Tormöglichkeiten.

Die Lieferinger erarbeiten sich ein spielerisches Übergewicht. Die Rapid-Defensive, verstärkt mit Christopher Dibon vom Einser-Team, lässt aber vorerst nichts anbrennen. 16. Minute: Diakite bringt Simic ins Spiel, der zeichnet für die erste Torchance im Spiel verantwortlich. Rapid-Keeper Orgler reagiert dabei sensationell. Im Gegenstoß gelangt dann Kriwak per Kopf zur ersten Gelegenheit für die Kulovits-Schützlinge.

In weiterer Folge steht dann die "Vorsicht" etwas im Vordergrund bei beiden Teams. Was zeigt, dass man das Gegenüber entsprechend respektiert bzw. ist man informiert über die Konterangriffe des Gegners. 32. Minute: Mamady Diambou wird von Diakite angespielt. Aus 20 Metern trifft er zum 1:0 ins Objekt der Begierde. Ein nicht unhaltbarer Treffer, den die Rapidler da hinnehmen müssen. Zugleich das erste Tor des 19-jährigen Maliers, das auch den Halbzeitstand mit sich bringt.

Rapid II mit 2 Lastminute-Treffern

Die Grün-Weißen werden im zweiten Durchgang einen Gang höher schalten müssen, ansonsten wird das am Sonntagvormittag nichts werden mit einem weiteren Punktezuwachs. Es gilt für die Rapidler die Balance zu finden, um nicht in einen Konter der Aufhauser-Truppe zu laufen. Die Lieferinger sind weiter bemüht, das Spiel zu kontrollieren, obwohl die Hausherren was die Spielanteile anbelangt, nun ein Plus verbuchen.

54. Minute: Es steht 0:2! Raischl scheitert vorher noch an Schlussmann Orgler, gegen das Nachsetzen von Oumar Diakite ist dann kein Kraut gewachsen. Damit krönt der 18-jährige Ivorer seine starke Performance, ebenso mit seinem ersten Meisterschaftstreffer. Was nicht gerade zur Sicherheit im Spiel der Rapidler beiträgt. Das Bemühen kann man den Heimischen wahrlich nicht absprechen. Aber im Spiel nach vorne fehlt die nötige Aktivität bzw. der erforderliche Einfallsreichtum, um die Salzburger in Verlegenheit zu bringen.

66. Minute: Roko Šimić kommt links an der Strafraumkante zum Abschluss, doch sein Schuss rauscht knapp an der rechten Stange vorbei. Im Spiel der Rapidler fehlt es am nötigen Feuer. Demnach scheint das Spiel soweit auch gelaufen zu sein. Liefering beschränkt sich weitestgehend darauf, das Spiel zu kontrollieren bzw. geht man nun kein unnötiges Risiko mehr ein. Kocyigit vergibt dann in der 85. Minute eine dicke Rapid-Chance. In der 91. Minute trifft dann aber ein frischer Spieler. Almer Softic zeichnet für das 1:2 verantwortlich. Damit aber noch nicht genug, denn in der 94. Minute gelingt Fabian Eggenfellner noch der 2:2-Ausgleich. In der nächsten Runde gastiert Rapid II am Freitag, 8. April um 18:30 Uhr beim GAK 1902. Liefering besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Innsbruck.

SK RAPID WIEN II - FC LIEFERING 2:2 (0:1)

Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, 200 Zuseher, SR: Gerald Bauernfeind

SK Rapid Wien II: Orgler, Wunsch (90. Softic), Sulzbacher, Eggenfellner, Dibon, Hajdari (90. Ekiz), Kirchmayer (79. Kocyigit), Fallmann (56. Zwickl), Querfeld, Velimirovic, Kriwak

FC Liefering: Stejskal, Böckle, Diambou, Reischl (72. Jano), Agyekum (72. Hofer), Simic, Ibertsberger, Atiabou, Tijani, Diakite (82. Halwachs), Baidoo

Torfolge: 0:1 (32. Diambou), 0:2 (54. Diakite), 1:2 (91. Softic), 2:2 (94. Eggenfellner)

Gelbe Karten: Querfeld, Sulzbacher bzw. Agyekum, Diambou, Simic

