Im Kellerduell der Runde empfing in der ADMIRAL 2. Liga der SK Vorwärts Steyr die Young Violets Austria Wien. Nach einer schwachen ersten Hälfte gingen die Hausherren direkt nach Wiederanpfiff durch Oliver Filip in Führung. In der Schlussphase hätte die Madlener-Elf noch Chancen gehabt, vorzeitig die drei Punkte klarzumachen. Es blieb beim knappen, aber wichtigen 1:0-Heimsieg der Vorwärts.

Magerkost in Hälfte eins

Die Madlener-Elf fand den besseren Start in die Partie vor, die Gastgeber hatten in den Anfansminuten mehr Ballbesitz - doch die guten Chancen auf die Führung ließen auf beiden Seiten auf sich warten. Es fehlten die Ideen der Offensivkräfte, das spiegelte sich auch im Geschehen auf dem Platz deutlich wider. Während vor den Toren recht wenig passierte, gab es einzig das ein oder andere kleine Scharmützel zwischen den Akteuren auf dem Platz. Es war ein Spiel, dass das Prädikat "Abstiegskampf" zunächst verdientermaßen trug. Ohne größere Strafraumszenen ging es so auch torlos in die Pause.

Goldtor nach Wiederanpfiff

Kaum war die zweite Hälfte wieder angepfiffen - da fiel das Tor. Steyrs Oliver Filip zeigte sich nach tollem Zuspiel von Kevin Brandstätter eiskalt und verwandelte zur Führung für die Hausherren (46.). Mathias Gindl im Tor der Young Violets blieb ohne Abwehrchance. Das Führungstor tat dem Spiel sichtlich gut. Vor allem die Steyrer schienen die Halbzeitansprache von Coach Daniel Madlener zu Herzen genommen zu haben, legten in der 53. Minute beinahe nach: Erneut war es Oliver Filip, der aus der zweiten Reihe abzog. Violets-Spieler Raphael Schifferl klärte aber noch auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter. Doch auch die Jungveilchen fanden so langsam in die Partie. Nach einer guten halben Stunde fand Florian Fischerauer die Chancen auf den Ausgleich vor, er wurde von Csaba Mester in Szene gesetzt - Vorwärts-Keeper Thomas Turner parierte aber stark (61.).

Die Schlussphase gehörte anschließend den Hausherren. Die Steyrer drückten auf das 2:0 - schafften es aber nicht, vorzeitig alles klar zu machen. Gerhard Dombaxi und der eingewechselte Ikenna Ezeala scheiterten gleich doppelt (78.), Christopher Kröhn brachte den Ball aus gut 13 Metern nicht im Tor unter (80). Und da auch ein Versuch von Ezeala in der 82. Minute über das Tor ging, blieb es beim knappen 1:0-Heimerfolg der Steyrer.

Durch den wichtigen "Dreier" klettern die Oberösterreicher in der Tabelle nicht nur an den Young Violets vorbei, sondern auch aus den Abstiegsrängen. Die Madlener-Elf bleibt vorübergehend auf Rang zwölf. Die Young Violets hingegen bleiben mitten in den Abstiegsrängen.

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde

SK Vorwärts Steyr - Young Violets Austria Wien 1:0 (0:0)

EK Kammerhofer-Arena Steyr; 1050 Zuschauer; SR Gmeiner

Tore: 46. 1:0 Oliver Filip

Startelf Steyr: Turner - Pasic, Sahanek, Turi, Dombaxi, Günes, Brandstätter, Martin, Filip, Kröhn, Alak

Startelf Young Violets: Gindl - Hahn, Apollonio, Meisl, Fischerauer, Ivkic, Mester, Schifferl, Coco, Pecar, Sax

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at