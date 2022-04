Nach der Länderspielpause duellierten sich in der 22. Runde der Admiral 2. Liga der SV Licht Loidl Lafnitz mit dem KSV 1919. Den Besuchern wurde bei diesem rassigen und schnellen Derby ein offener Schlagabtausch geboten, bei der Lafnitz schnell mit 2:0 führte und die Kapfenberger postwendend den Ausgleich besorgten. Die Gäste mussten ab der 42. Minute mit einem Mann weniger auskommen und im zweiten Durchgang noch einen Gegentreffer hinnehmen. Das Derby geht mit 3:2 an den SV Lafnitz.

Mario Grgic versenkte einen Eckball direkt ins Tor

Lafnitz führte schon nach vier Minuten

Die Heimmannschaft startete gut in die Partie und ging bereits nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Lukas Fadinger verwertete einen Elfmeter straubtrocken im rechten Eck und ließ Torhüter Christopher Giuliani keine Chance. Christian Lichtenberger sorgte für die 2:0 Führung(17.) der Oststeirer - diesem Treffer war ein weiter Pass hinter der Mittelline vorausgegangen. Auch wenn jetzt einige im Stadion dachten, dass die Heimischen im sicheren Fahrwasser seien, so hatten sie die Durchschlagskraft der Gäste unterschätzt. Denn die Mürztaler brauchten für den Ausgleich nur vier Minuten:

In Minute 25 sorgte Kapitän Mario Grgic mit einer direkten Ecke, so wie seinerzeit Hansi Müller, für den 1:2 Anschlusstreffer. Unmittelbar danach (27.) besorgte Meletios Miskovic, nach einem schönen Pass von Dardan Shabanhaxhaj, freistehend im Fünfmeterraum den 2:2 Ausgleich. Die Partie lief jetzt hin und her - die besseren Chancen hatte aber Lafnitz, Schriefl (30.) und Fadinger (39) brachten das Runde jedoch nicht im Eckigen unter. Für die Gäste kam es dann noch einmal bitter: Karlo Lalic wurde - für zwei nicht besonders intelligente Fouls - binnen vier Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (38., 42.). Mit dem 2:2 Unentschieden ging es auch in die Halbzeitpause.

Karlo Lalic wurde kurz vor dem Halbzeitpfiff ausgeschlossen

In der zweiten Hälfte übernahmen die Gastgeber von Beginn an das Kommando, hatten aufgrund der numerischen Überlegenheit viel Platz im Mittelfeld - kamen aber dennoch selten in die Box der Kapfenberger. Die Gäste wiederum waren, wenn dann nur durch Konter gefährlich - so auch in der 54. Minute eine Querpass von Shabanhaxhaj fand aber keinen Abnehmer. In der 58. Minute herrschte Elfmeteralarm im Strafraum des KSV - Schiedsrichter Daniel Pfister ließ sich aber nicht beirren und zeigte dem Lafnitzer Fadinger eine gelbe Karte für eine Schwalbe.

Philipp Semlic bewies bei den Wechseln ein goldenes Händchen

Ein Doppeltausch brachte den Erfolg

Mit einem Doppeltausch in der 64. Minute wollte Lafntiz-Coach Philipp Semlic für frischen Wind in der Offensive sorgen - er brachte Marvin Hernaus für Christoph Gschiel und Fabian Wohlmuth für Thorsten Schriebl. Der Wechsel machte sich bezahlt - Fabian Wohlmuth traf in der 69. Minute zum 3:2. Er bekam allerdings tatkräftige Unterstützung von Guilani, der eine abgerissene Flanke des Lafnitzers ausließ und den Ball ins eigene Tor beförderte.

Kurz vor dem Ende forderten die Heimischen abermals einen Elfmeter - Sekou Sylla drängte Wohlmuth ab - der Pfiff des Unparteiischen blieb aber aus. So setzten sich die Hausherren am Ende mit 3:2 durch - die drei Punkte blieben in Lafnitz.

Stimme zum Spiel:

Philipp Semlic, Trainer Lafnitz:

"Wir haben super begonnen, schnell 2:0 geführt, das 3:0 leider nicht gemacht. Wir haben uns leider dann den Vorsprung nehmen lassen, dann aber wieder die Kontrolle übernommen und verdient gewonnen."

David Sencar, Co-Trainer Kapfenberg:

"Der Elfmeter zu Beginn des Spiels hat uns ein wenig aus der Bahn geworfen. Danach haben wir uns aber wieder gefangen, waren gut im Spiel. Haben dann dennoch das 0:2 bekommen, den Rückstand egalisiert. Mit der roten Karte war es um so schwieriger. Zu allem Überdruss haben wir dann auch noch dieses kuriose Tor bekommen. Positiv war, dass die Mannschaft sich nie aufgegeben hat."

SV LICHT LOIDL LAFNITZ - KSV 1919 2:2 (2:2)

Torfolge: 1:0 (4. Fadinger (Elfmeter), 2:0 (17. Lichtenberger), 2:1 (25. Grgic), 2:2 (27. Miskovic), 3:2 (69. Wohlmuth)

Fußballarena Lafnitz; 400 Besucher; Pfister - Duschek - Gschliesser

Liveticker Lafnitz - KSV

Aufstellungen:

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Christoph Gschiel, Philipp Wendler, Manuel Pfeifer, Thorsten Schriebl, Sebastian Feyrer, Philipp Siegl, Michael John Lema, Lukas Fadinger, Christian Lichtenberger (80. Florian Sittsam)

Kapfenberger SV: Christopher Giuliani, Mario Grgic (K) (61. Nemanja Zikic), Matthias Puschl (45+1 Lukas Walchhutter), Dardan Shabanhaxhaj (79. Antonio Luci Sokcevic), Kone Mohamed, Winfred Amoah (61. Valdir Henrique Barbosa Da Silva), Christoph Pichorner, Yao Olivier Juslin N'zi, Karlo Lalic, Meletios Miskovic

Fotos: Richard Purgstaller und Harald Dostal