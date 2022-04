Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen den FC Juniors Oberösterreich und dem SV Horn. Somit stand ein Kellerduell auf dem Programm und Horn ging als Favorit ins Spiel. Dieser Rolle konnte man aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:2-Remis, wobei die Horner mit 2:0 in Front lagen. Die Oberösterreicher kamen aber zurück und holten noch einen Punkt. Ein Punkt, der dem Tabellenschlusslicht zwar nicht wirklich hilft, aber nach dem 0:2-Rückstand als Erfolg zu werten ist.

Fabian Ehmann (SVH), Benjamin Wallquist (JUN), FC Juniors OÖ (weiss) gegen SV Horn (blau).

Führung kurz vor der Pause

Das Spiel beginnt mit stärkeren Gastgebern, die auch gleich zwei Gelegenheiten vorfinden. Marco Alessandro Sulzner und Alexander Michlmayer vergeben in dieser Phase. Horn tut sich zu Beginn noch etwas schwer. Man kommt nicht wirklich zwingend vor das gegnerische Tor. So plätschert das Spiel dann dahin und es schaut so aus, als ob vor der Pause keine Treffer fallen würden. Als schon niemand mehr mit einem Tor vor dem Pausenpfiff rechnet, zappelt das Leder im Netz. Denizcan Cosgun versenkt das runde Leder im Eckigen - die Vorlage kam von Albin Gashi.

Juniors kommen zurück

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Franz Sturing versenkt das Leder nach einem schönen Angriff und der Vorlage von Alexander Briedl zum 2:0 im Netz. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Jetzt ist der Gastgeber gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Heimischen werfen alles nach vorne: In der 61. Minute macht sich das Risiko bezahlt: Stefan Radulovic befördert den Ball über die Linie und stellt auf 1:2. Er wurde kurz zuvor eingewechselt. Jetzt werfen die Gastgeber wirklich alles nach vorne. Sie riechen den Punkt. Und tatsächlich, in der 89. Minute ist es schließlich Alexander Michlmayr, der das Leder zum 2:2 über die Linie drückt.

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde

FC OÖ Juniors - SV Horn 2:2 (0:1)

Tore: Denzican Cosgun (0:1 - 42. Minute), Frank Sturing (0:2 - 50. Minute), Stefan Radulovic (1:2 - 61. Minute), Alexander Michlmayr (2:2 - 89. Minute)

OÖ Juniors: Tobias Okiki Lawal - Moritz Würdinger, Benjamin Wallquist, Sebastian Wimmer (K), Enrique Wild - Fredy Alexander Valencia Ramos, Marco Kadlec, Marco Alessandro Sulzner - Alexander Michlmayr, Dominik Weixelbraun, Ibrahima Drame

Horn: Fabian Ehmann - Frank Sturing, Martin Majnovics, Paul Gobara, Jürgen Bauer (K) - Alexander Briedl, Marcel Schelle, Burak Yilmaz, Albin Gashi - Marco Siverio Toro, Denizcan Cosgun

Nachlese: Liveticker OÖ Juniors - SV Horn

Foto: Albert Mikovits/pictureshooting.AT