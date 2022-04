Schneebedingt einen Tag später hatte der FC Mohren Dornbirn 1913 den spusu SKN St. Pölten im Meisterschaftsspiel der ADMIRAL 2. Liga zu Gast auf der Birkenwiese. In einer turbulenten Partie konnten die Rothosen dreimal in Führung gehen, dennoch gewannen die Wölfe am Ende mit 4:3. Den St. Pöltner Siegtreffer erzielte Kresimir Kovacevic in der 93. Spielminute.

Ein Patzer und die schnelle Antwort

Aufgrund des neuerlichen Wintereinbruchs pfiff Schiedsrichter Florian Jäger die Partie mit einem Tag Verspätung an. Der Platz war dank der Hilfe Freiwilliger Helfer am Sonntagmittag freigeschaufelt - und auf dem Platz tauten die Akteure ebenso schnell auf. Die ersten Minuten gehörten erwartungsgemäß den Wölfen aus St. Pölten, Daniel Schütz (3.) und Kresimir Kovacevic (6.) näherten sich dem Tor an, letzterer verfehlte aus kurzer Distanz.

Kurz darauf fiel dann aber das erste Tor der Partie - auf der Gegenseite. Ein Bock von St. Pölten-Keeper Lino Kasten - der Goalie spielte einen Pass direkt zum Gegenspieler - brachte die Rothosen in Führung. Dornbirns Mario Stefel ließ sich da nicht zweimal bitten, von der rechten Seite nutzte er den Aussetzer und stellte auf 1:0 (7.).

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Eckball kriegte Dornbirn den Ball nicht ordentlich verteidigt, ein Kopfballversuch von Dornbirn-Kapitän Franco Joppi landete am Sechzehner - und von dort landete der Ball schließlich bei Yunsang Hong, der aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte (14.). Nach dem 1:1 hatten die Wölfe die Partie im Griff, die Helm-Elf fand auch die besseren Chancen vor. Kovacevic setzte nach Monzialo-Flanke einen Ball über das Tor (30.), der eingewechselte Marcel Pemmer (er kam für den angeschlagenen Hong) verzog von der Strafraumgrenze (32.). Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Wilde Schlussphase

Die zweite Hälfte startete mit Chancen auf beiden Seiten. Erst verzog Kevin Monzialo, sein Schuss von der rechten Seite ging knapp am zweiten Pfosten vorbei (53.). Auf der Gegenseite hätte Stefel fast den Doppelpack geschnürt: Nachdem er stark von Jokic in die Spitze geschickt wurde, scheiterte der Dornbirner Stürmer aber im Eins-gegen-Eins-Duell an Lino Kasten (54.).

Dornbirn lauerte weiter und ging wenig später erneut in Führung. Der agile Mario Stefel hebelte per Lupfer in die Schnittstelle die St. Pöltner Verteidigung aus, Patrik Mijic zeigte sich cool und schob den Ball durch die Beine von Kasten in’s kurze Eck (62.). Erneut sollte die Führung der Rothosen nicht lange Bestand haben. Kevin Monzialo stellte in der 67. Minute auf 2:2, er traf von der linken Seite in’s kurze Eck - Dornbirn-Torwart Bundschuh sah dabei nicht gut aus.

Doch die Dornbirner bewiesen Moral, spielten weiter noch vorne. In der 74. Minute winkte die erneute Führung. Pierre Nagler sah die Lücke in der Abwehr, steckte durch auf Amir Abdijanovic - und der chippte den Ball ganz cool über Kasten in’s Tor. Dornbirn hätte die Partie sogar vorzeitig entscheiden können: Einen missglückten Rückpass fing Abdijanovic vor Kasten ab, aus der Drehung schoss er den Ball aber über das Tor (85.).

So war es der SKN St. Pölten, der stattdessen auch den dritten Rückstand egalisierte: Nach einer Ecke stand Dognimani Silue am Fünfer völlig frei und köpfte das 3:3 (88.). Prirsch verpasste auf der Gegenseite die erneute Führung, er traf den Ball aus gut 10 Metern nicht richtig. Und aus Rothosen-Sicht kam es noch bitterer: In der dritten Minute der Nachspielzeit konterte sich St. Pölten zum Sieg, Kovacevic erzielte das späte 3:4 (90./+3).

Durch die bittere Niederlage lässt Dornbirn bereits sicher geglaubte drei Punkte liegen, die im Abstiegskampf unglaublich wichtig gewesen wären. Statt sich von den Abstiegsrängen absetzen zu können, bleibt die untere Tabellenregion damit weiterhin unglaublich spannend.

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - spusu SKN St. Pölten 3:4 (1:1)

Stadion Birkenwiese; 400 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 1:0 (7.) Mario Stefel, 1:1 (14.) Yunsang Hong, 2:1 Patrik Mijic (62.), 2:2 (67.) Kevin Monzialo, 3:2 Amir Abdijanovic (74.), 3:3 Dognimani Yacoube Silue (88.), 3:4 Kresimir Kovacevic (90. + 3).

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Jokic, Cetin, Favali, Joppi, Bauernfeind, Friedrich, Wächter, Abdijanovic, Mijic, Stefel

Startelf St. Pölten: Kasten - Lang, Streimelweger, Conte, Riegler, Schütz, Tursch, Salamon, Hong, Kovacevic, Monzialo

Nachlese: Live-Ticker FC Mohren Dornbirn 1913 - spusu SKN St. Pölten

Fotos: Admiral/GEPA