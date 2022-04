Am 23. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga der SC Austria Lustenau auf den SK BMD Vorwärts Steyr. Dabei gelang es den Vorarlbergern drei weitere wichtige Punkte auf dem Weg zurück in die Bundesliga gutzuschreiben. Abgesehen von der unmittelbaren Startphase hatte der Spitzenreiter alles unter Kontrolle. Mit dem 1:0 in der 15. Minute stellte man frühzeitig die Weichen in Richtung "Heimdreier". Für Steyr war es im 11. Spiel erst die 2. Niederlage.

Mit dem 3:1-Heimsieg ist der SC Lustenau dem großen Ziel "Bundesliga-Wiederaufstieg" einen kleinen Schritt näher gekommen.

Die Mannen aus dem Ländle verteidigen die Leaderposition damit erfolgreich. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger FAC Wien, der zuhause gegen Dornbirn ein knappes 1:0 schaffte, beträgt weiterhin einen Punkt. Das Spiel wurde übrigens mit 8-minütiger Verspätung angepfiffen. Grund: Aufseiten der Steyrer-Anhänger musste der von Fanartikeln verunreinigte Platz gesäubert werden.

Die Lustenauer Legionärstruppe in Spielfreude

Das Vorhaben der Lustenauer ist es, die Tabellenführung gegenüber dem FAC erfolgreich zu verteidigen. Wenngleich das gegen die Steyrer keine einfache Aufgabe darstellt. In den letzten 10 Begegnungen müssen sich die Oberösterreicher nur einmal geschlagen geben. „Wir haben nichts zu verlieren, können nur gewinnen“, sagt Trainer Daniel Madlener vor dem Spiel. Bei Lustenau, ohne Grabher, Tabakovic und Tiefenbach meint Trainer Markus Mader: "Ausfälle gehören zum Fußball dazu, wir haben einen breiten Kader und die nötigen Alternativen. Die Trainingsleistungen werden entscheiden, wer in die Startelf rückt".

5. Minute: Steyr zeigt sich respektlos und gelangt durch Tolga Günes zum ersten Abschluss, der aber zu zentral ausfällt. 8. Minute: Oliver Filip versucht es aus spitzen Winkel, Keeper Schierl ist am Posten. Die Hausherren brauchen eine gewisse Anlaufzeit, die Oberösterreicher zeigen sich bestens vorbereitet bzw. eingestellt. 15. Minute: Texeira hat das Auge für Cham Saracevic, der nicht lange fackelt, noch zwei Defender düpiert und trocken zum 1:0 einschießt.

Zugleich sein bereits 13. Saisontreffer. Mit diesem Treffer wendet sich das Blatt bzw. haben die Lustenauer alles soweit unter Kontrolle. Die Gäste geraten ins Hintertreffen, der Schwung aus den Anfangsminuten ist raus. 33. Minute: Turi mit der ungestümen Strafraumattacke an Cheukoua. Der Franzose Bryan Teixeira lässt sich die Chance nicht nehmen, per Elfmeter erhöht er sicher auf 2:0. Der Titelaspirant kann nach Belieben schalten und walten. Mit dem Zweitorevorsprung geht es dann auch in die Halbzeitpause.

Steyr ist ein Stück weit weg von einem Punktezuwachs

Wenn Steyr der drohenden Niederlage noch ein Schnippchen schlagen will, wird es wohl nötig sein in Bälde für das Anschlusstor zu sorgen. Ansonsten wird der "Lustenau-Express" wohl nur schwer zu stoppen sein. 47. Minute: Ikenna Ezeala gelangt im SCL-Strafraum zum Abschluss, da hat in der Endabrechnung nicht viel gefehlt. Steyr ist bemüht - Steyr versucht diesen so wichtigen Treffer zu erzielen. Aber das Tor fällt dann mit dem ersten Angriff auf der anderen Seite.

Hakim Guenouche, der stärkste Lustenauer, hat das Auge für Anderson, der trocken mit dem 3:0 zur Stelle ist. Dieser dritte Gegentreffer ist dann Wasser auf den Mühlen des Platzherrn. Denn damit beginnt das Werkl wiederum zu Laufen bzw. ist man wiederum das spielbestimmende Team. Bei Steyr ist es ähnlich wie im ersten Durchgang. Mutig begonnen aber mit dem Gegentor ist die Luft dann weitestgehend draußen. 61. Minute: Oliver Filip setzt sich auf der rechten Seite durch und bedient danach Can Alak. Aber der 23-jährige Angreifer agiert zu lässig bzw. lässt er einen sogenannten "100-er" liegen.

66. Minute: Der umtriebige Cheukoua donnert das Spielgerät an den Torpfosten. Das waren zwei Topchancen auf 3:1 bzw. auf 4:0 zu stellen, weiter geht es aber mit dem 3:0. 76. Minute: Oliver Filip verkürzt auf 3:1 - Assist: Tolga Günes. Geht da noch was - bringt Steyr die Lustenauer noch einmal ins Wanken? Aber die Heimischen lassen sich nicht mehr aus der Erfolgsspur bringen bzw. schafft man es den Vorsprung, der eingewechselte Mayr-Fälten hat noch die Chance auf das 3:2 (87.), über die noch verbleibende Spielzeit zu schaukeln - Spielendstand: 3:1. In der nächsten Runde gastiert Lustenau am Freitag, 15. April um 18:30 Uhr bei den Juniors OÖ. Steyr besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen die Kapfenberger.

SC AUSTRIA LUSTENAU - SK VORWÄRTS STEYR 3:1 (2:0)

Reichshofstadion, 2.400 Zuseher, SR: Alain Sadikovski

Austria Lustenau (4-2-3-1): Schierl, Hugonet, Gmeiner, Guenoche (84. Berger), Maak, Baiye, Cham Saracevic (71. Türkmen), Adriel (93. Mätzler), Anderson (84. Stefanon), Teixeira, Cheukoua (71. Wallace)

Vorwärts Steyr (3-4-1-2): Turner, Pasic, Sahanek (59. Lageder), Turi, Ezeala, Günes (85. Sivrikaya), Brandstätter, Martin, Filip (85. Mayr-Fälten), Kröhn, Alak (81. Fischer)

Torfolge: 1:0 (15.) Cham Saracevic, 2:0 (33., Elfer) Teixeira, 3:0 (52.) Anderson, 3:1 (76.) Filip.

Gelbe Karten: Wallace bzw. Brandstätter, Günes, Sahanek

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL