Es war das Kellerduell in der ADMIRAL 2. Liga: Der Vorletzte Young Violets Austria Wien empfing Schlusslicht FC Juniors OÖ. Was eine knappe Kiste erwarten ließ, entpuppte sich aber als klare Sache: Die Gastgeber aus Wien-Favoriten siegten klar mit 4:0. Dadurch klettern die Jung-Veilchen zumindest vorübergehend aus den Abstiegsrängen.

Eindimensionales Spiel

Die Violets waren von Beginn an das wesentlich aktivere Team, die Juniors waren in der Anfangsphase defensiv gefordert. In der sechsten Spielminute brauchte es so erstmals eine Glanztat von Juniors-Keeper Tobias Lawal, gegen Dominik Fitz bewahrte er am kurzen Eck die Gäste zunächst vor einem Rückstand. Der folgende Eckball landete dann aber in den Maschen: Die Hereingabe von Fitz landete auf dem Kopf von Matteo Meisl, ohne viel Gegenwehr konnte er den Ball im Tor versenken (7.).

Das Gegentor weckte die Juniors keineswegs auf, vielmehr stürmten die Jungveilchen munter weiter. Maximilian Sax versuchte es etwa in der 16. Minute aus der Distanz, Torhüter Lawal zeigte sich aber hellwach. Wenige Minuten später war er aber wieder machtlos. Die Austria griff über Sax an, dieser steckte den Ball durch auf Sterling Yateke - und schon stand es 2:0 für die Elf von Harald Suchard (23.). Das ganz große Aufbäumen der Oberösterreicher blieb aus, die Young Violets gingen mit der 2:0-Pausenführung in die Kabine.

Ohne große Gegenwehr

Mit der komfortablen Führung im Rücken beschränkten sich die Young Violets in der zweiten Hälfte darauf, diese auch zu verwalten. Die Juniors OÖ wechselten zur Pause gleich drei Mal. Und die Gäste machten nach dem Seitenwechsel auch spürbar mehr Druck - doch nur selten resultierte das auch in guten Torchancen. Eine solche hatte etwa der eingewechselte Adam Griger, sein Schuss ging aber über das Tor, da noch ein Violets-Verteidiger den Fuß dazwischen hatte (56.).

Auf der anderen Seite hätten die Favoritner früher noch den Deckel draufmachen können: Sax schauterte in der 74. Minute am Torhüter, auch in der 81. Spielminute war Lawal gegen Fitz zur Stelle, dieser war zuvor vom eingewechselten Denis Dizdarevic per Lupfer in den Lauf bedient worden. Doch die Young Violets machten den Endstand noch klarer. In der 83. Minute dribbelte Armand Smrcka durch die Mitte, chippte den Ball zum 3:0 in's Tor. Und wenig später stellte Joker Florian Fischerauer per Distanzschuss den 4:0-Endstand her. Den Juniors gelang nicht einmal mehr der Ehrentreffer, Ibrahime Drame scheiterte bei der besten Möglichkeit an Mirko Kos, der einen Schuss noch um den Pfosten drehte (90./+2).

Durch den starken 4:0-Heimsieg platzieren sich die Young Violets zumindest vorübergehend auf Platz 14. Die Juniors OÖ hingegen sind mit sechs Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz weiter Tabellenschlusslicht.

ADMIRAL 2. Liga, 23. Runde

Young Violets Austria Wien - FC Juniors OÖ 4:0 (2:0)

Generali-Arena; 211 Zuschauer; SR Fröhlacher

Tore: 1:0 (7.) Matteo Meisl, 2:0 (23.) Sterling Yateke, 3:0 Armand Smrcka (83.), 4:0 Florian Fischerauer (87.)

Young Violets: Kos - Smrcka, Apollonio, Yateke (51. Yateke), Antovski, Gintsberger, Meisl, Fitz, Edomwonyi (82. Pross), Coco (68. Dizdarevic), Sax (82. Fischerauer)

FC Juniors OÖ: Lawal - Würdinger (72. Vicol), Wallquist (46. Griger), Wimmer, Wild (46. Breuer), Radulovic, Ramos (46. Softic), Kadlec, Sulzner, Michlmayr, Weixelbraun (72. Dramé)

Fotos: GEPA/ADMIRAL