Anlässlich der 23. Runde in der Admiral 2. Liga kreuzte die KSV 1919 mit dem SV Horn die Klingen. Ein wichtiges Spiel für beide Teams, die sich ja bekanntlicherweise im unteren Tabellenrangement aufhalten - beide Mannschaften wollten unbedingt die drei Punkte holen. Am Ende war aber dennoch für die Kontrahenten nicht mehr als eine Punkteteilung drinnen.

Die Falken holten gegen den SV Horn einen Punkt.

Die erste Halbzeit verlief unspektakulär

Nach anfänglichem Nichtangriffspakt beider Mannschaften begannen die Hausherren nach etwa 20 Minuten das Kommando zu übernommen und spielten auch einige Möglichkeiten heraus. Mathias Puschl agierte jedoch zweimal zu zögerlich (16., 21.) und auch sein Mannschaftskollege Antonio Luci Sokcevic brachte den Ball nicht im Gehäuse unter. Bei den Gästen versuchte es Julian Klar - doch auch er schaffte den erfolgreichen Torabschluss nicht. Das war es dann auch schon gewesen im ersten Durchgang, die beiden Teams marschierten mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Kapfenberg war aktiver aber vor dem Tor zu harmlos

Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Gastgeber die aktivere Mannschaft, fanden immer besser ins Spiel und drückten der Partie ihren Stempel auf. Meletios Miskovic und Dardan Shabanhaxhaj scheiterten aber bei einer Doppelchance an ihrem eigenen Unvermögen bzw. an Horn-Goalie Fabian Ehmann. Die Gäste agierten jetzt ein wenig mutiger, trauten sich mehr zu und waren auch zweimal in der gegnerischen Box anzutreffen. Scheinbar hatte aber Marco Toro sein Visier nicht richtig eingestellt - seine beiden Möglichkeiten in der 50. und 51. Minute führten nicht zum gewünschten Erfolg.

In der Schlussphase waren die Kapfenberger vor dem Tor zu harmlos - die beiden Mannschaften trennten sich nach 90 Minuten mit einem torlosen Unentschieden.

KSV 1919 - SV HORN 0:0

Franz-Fekete-Stadion; Kapfenberg; Schilcher - Witschnigg - Mimra

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Christopher Giuliani, Christoph Graschi, Mario Grgic (K) (767. Lukas Walchhutter), Matthias Puschl (71. Nemanja Zikic), Sekou Sylla (46. Levan Eloshvili), Dardan Shabanhaxhaj, Winfred Amoah (77. Valdir Henrique Barbosa Da Silva), Christoph Pichorner, Yao Olivier Juslin N'zi, Antonio Luci Sokcevic (66. Mohamed Kone), Meletios Miskovic

SV Horn: Fabian Ehmann - Julian Klar, Frank Sturing, Martin Majnovics, Jürgen Bauer (K) - Alexander Briedl, Sergio Romeo Marakis, Burak Yilmaz (37. Ilter Ayyildiz, 83. Kevin Petuely)), Pascal Macher (69. Andree Neumayer) - Marco Siverio Toro (83. Okan Yilmaz), Denizcan Cosgun

Fotos: Richard Purgstaller und GEPA-ADMIRAL