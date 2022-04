In der 23. Runde der Admiral 2. Liga trafen die beiden Rivalen GAK 1902 und Rapid II aufeinander. Immer wenn die Gegner aus Hütteldorf zu Gast sind, herrscht in der Merkur-Arena eine besonders euphorische Stimmung. Am Feld selbst waren die Hausherren heute zu dominant. Die Messner-Elf ging bereits nach drei Minuten in Führung, traf dann unmittelbar danach nocheinmal. Die Wiener kämpften aber weiter und holten den 0:2 Rückstand auf. Am Ende teilten sich die beiden Teams beim 2:2 die Punkte.

Markus Rusek erzielte das frühe 1:0 per Flugkopfball.

GAK brauchte nur 3 Minuten für das erste Tor

Die Heimelf feierte einen Blitzstart - bereits nach 3 Minuten klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Wiener. Gerald Nutz brachte eine wunderschöne Flanke in den Stafraum und Markus Rusek verwertete die Hereingabe per Flugkopfall unhaltbar ins Gehäuse zur 1:0 Führung der Gastgeber. Das frühe Tor tat dem Spiel gut - vor allem die Hausherren wurden von Minute zu Minute stärker und kamen zu sehr vielen Tormöglichkeiten - Rusek (10.), Sangare (12.) brachten diese jedoch nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite versuchte sich der Rapidler Nicholas Wunsch (8.) mit einem Distanzschuss - dieser landete aber im Niemandsland.

In der 17. Minute jubelte der GAK-Anhang zu früh - ein vermeintlicher Treffer von David Peham wurde wegen Abseitsposition beim Abspiel aberkannt. Mit dem knappen Vorsprung im Rücken glänzte der GAK jetzt vor allem durch schnelles Umschaltspiel - und kam so zu einer ganz großen Möglichkeit in der 28. Minute: Ein Distanzschuss von Marco Perchtold prallte von Orgler ab und landete bei Pedro Felipe, der zog sofort ab - zum Glück für Rapid II stand aber Dalibor Velimirovic auf der Linie und konnte den Ball in letzter Minute noch mit dem Kopf abwehren.

Rapid erzielte kurz vor der Pause den Anschlusstreffer

In der 31. Minute stellte dann Peham den 2:0 Vorsprung für die Roten her - als Assistgeber fungierte wiederum Nutz. Wie schon beim ersten Treffer brachte er wieder eine mustergültige Flanke auf den Stürmer hin. Die Antwort der Gäste folgte prompt: Nach einem Eckball, der von der GAK-Verteidigung geklärt werden konnte, erreichte das Leder Patrick Fallmann, er flankte in die Box und der aufgerückte Abwehrspieler Velimirovic war per Kopf zu Stelle. Bis zum Pausenpfiff fiel kein Tor mehr - es ging mit dem 2:1 in die Kabinen.

Auch der zweite Durchgang begann mit einem Sturmlauf der Heimischen und Elfmeter-Alarm im Strafraum der Auswärtself. Nach einem Freistoß von Perchthold reklamierte der GAK ein Handspiel - Schiedsrichter Andreas Heiss ließ aber weiterspielen. Unmittelbar danach ließen Marco Gantschnig und Felix Köchl (48. und 50.) ihre Möglichkeiten verstreichen - der GAK weiterhin nur mit knappen Vorsprung im Spiel.

Rapid-Winter-Neuzugang René Kriwak traf zum Ausgleich

Alle vier Treffer fielen per Kopfball

Mit der ersten Möglichkeit in der 2. Spielhälfte egalisierten die Gäste den 1:2 Rückstand. René Kriwak zimmerte das Leder nach einem Eckball per Kopf zum 2:2 Ausgleich ins Tor (61.) Nach dem Ausgleich wurden die Gäste zwar gefährlicher, meistens war aber vor dem Sechzehner Endstation - auf der anderen Seite waren die Gastgeber sichtlich geschockt, die Führung aus der Hand gegeben zu haben und konnten ebenfalls in der Offensive keine Akzente mehr setzen. Das Spiel endete mit 2:2 - zwei verlorene Punkte für den GAK - ein gewonnener Zähler für die zweite Mannschaft des SK Rapid Wien.

GAK 1902 - Rapid II 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (3. Rusek), 2:0 (31. Peham), 2:1 (37. Velimirovic), 2:2 (61. Kriwak).

Merkur-Arena; Graz; SR: Heiss - Tekeli - Orhan

Liveticker GAK - Rapid II

Aufstellungen:

GAK 1902: Jakob Meierhofer - Lukas Graf, Marco Sebastian Gantschnig, Felix Köchl, Benjamin Rosenberger - Markus Rusek, Gerald Nutz, Mamadou Sangare (79. Thomas Fink), Marco Perchtold (K) - Pedro Felipe Dos Santos Santana (79. Paul Kiedl), David Peham,

SK Rapid: Laurenz Orgler, Fabian Eggenfellner, Nicholas Wunsch (K) (88. Mehmet-Talha Ekiz), Lukas Sulzbacher, Adrian Hajdari, Almer Softic (68. Mustafa Kocyigit), Jan Kirchmayer (68. Oliver Strunz), Benjamin Kanuric, Pascal Fallmann (6. Nikolas Sattlberger), Rene Kriwak, Dalibor Velimirovic,

Fotos: GEPA-ADMIRAL