Am 24. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga der SK BMD Vorwärts Steyr auf die Kapfenberger SV. Und dabei gelang es den Steyrern aufgrund einer starken 2. Halbzeit, alle drei Punkte gutzuschreiben. Die Kapfenberger hingegen müssen weiterhin auf einen Auswärtssieg warten. Der letzte volle Erfolg in der Fremde datiert vom 30. Oktober des Vorjahres. Vorwärts markierte damit drei weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf.

KSV findet die Lücke im Steyrer Abwehrverbund

Von der Papierform her betrachtet sind bei dieser doch richtungsweisenden Partie die Steyrer mit der Favoritenrolle behaftet. Denn in den letzten 10 Partien musste man nur zweimal die Segel streichen. Die „Falken“ ihrerseits waren, wie die Ergebnisse bestätigen, sehr unkonstant unterwegs. Anfangs sind einmal beide Teams damit beschäftigt, die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers entsprechend auszuloten.

Steyr ist es dann in weiterer Folge, die zu den ersten Offensivaktionen gelangen. 6. Minute: Die Gäste verlieren das Leder in der Vorwärtsbewegung, Can Alak kommt danach zum Schuss, den aber KSV-Keeper Guiliani gerade noch parieren kann.

16. Minute: Der Petrovic-Truppe gelingt es mit einem der ersten Angriffe in Führung zu gehen. 16. Minute: Der Petrovic-Truppe gelingt es mit einem der ersten Angriffe in Führung zu gehen. Vorwärts verliert im Spielaufbau den Ball, Matthias Puschl krallt sich auf der linken Seite den Ball legt quer auf Levan Eloshvilii, der nur mehr zum 0:1 einschieben muss. Jetzt sind die Madlener-Mannen noch mehr gefordert. Aber der Einfallsreichtum ist vorerst begrenzt bzw. gelingt es nicht, den Abwehrblock der Mürztaler ins Wanken zu bringen. Bei den KSV'lern sorgt immer wieder der umtriebige Torschütze Eloshvili für viel Betrieb. Wie in der 35. Minute als er einen Schuss nur knapp über das Gehäuse setzt. Letztendlich geht es dann mit dem 0:1-Spielstand in die Halbzeitpause.

Der Gastgeber dreht die Partie noch um

Im 2. Durchgang geht es nun darum, welcher der beiden Mannschaften es besser gelingt, die angezogene Handbremse zu lösen. Demnach ist auch trotz der knappen Führung in dieser Partie noch gar nichts entschieden. An der Spielcharakteristik sollte sich nach dem Seitenwechsel nichts Gravierendes ändern. Steyr bleibt das bestimmende Team, aber die Kapfenberger sind jederzeit imstande Nadelstiche zu setzen. 52. Minute: KSV_Angreifer Amoah entwischt seinem Gegenspieler. Seinen Schuss kann dann aber Steyr-Torhüter Thomas Turner festhalten. So beginnt dann den Hausherren mehr und mehr die Zeit davonzulaufen.

62. Minute: Neuer Spielstand 1:1! Aus gut 20 Meter zieht Kröhn von der rechten Seite ab und bezwingt Torhüter Christopher Giuliani zum verdienten Ausgleich. Jetzt werden die Karten neu gemischt bzw. ist wieder alles offen in der Partie. 68. Minute: Das 2:1 liegt in der Luft! Ikenna Ezeala übernimmt einen aufspringenden Ball an der linken Strafraumgrenze und zwingt Torhüter Christopher Giuliani zu einer Glanztat. Jetzt haben die "Falken" ordentlich damit zu tun, um nicht in Rückstand zu geraten. 76. Minute: Jetzt ist es passiert - Steyr geht erstmalig in Führung. Michael Martin nimmt sich aus gut und gerne 25 Meter ein Herz. Sein "Strahl" passt zum 2:1 in die linke Kreuzecke. Als Draufgabe kommt es dann in der 92. Minute noch zum 3:1. Der eingewechselte Mayr-Fälten sorgt für den Spielendstand.

In der nächsten Runde gastiert Vorwärts Steyr am Ostermontag, 18. April, um 14:30 Uhr beim SK Rapid Wien II. Die Kapfenberger besitzen bereits um 11:00 Uhr das Heimrecht gegen SKU Amstetten.

SK VORWÄRTS STEYR - KAPFENBERGER SV 3:1 (0:1)

EK-Kammerhofer Arena, 1.400 Zuseher, SR: Oliver Fluch

SK Vorwärts Steyr: Turner, Pasic, Prada-Vega, Turi, Dombaxi (80. Fischer), Günes (88. Sivrikaya), Brandstätter, Martin, Filip (66. Lageder), Kröhn (88. Mayr-Fälten), Alak (66. Ezeala)

Kapfenberger SV: Guiliani, N'zi, Pichorner, Graschi, Miskovic (83. Sokcevic), Sylla (83. Walchhütter), Puschl (69. Shabanhaxhay), Grgic, Heindl, Eloshvili (69. Mohamed), Amoah (78. Barbosa)

Torfolge: 0:1 (16. Eloshvili), 1:1 (62. Kröhn), 2:1 (76. Martin), 3:1 (92. Mayr-Fälten)

Gelbe Karten: Martic, Turner bzw. Pichorner, N'zi

Spielfim: Live Ticker SK Vorwärts Steyr - KSV 1909

Fotocredit: Harald Dostal /sport-bilder.at