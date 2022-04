Der FC Mohren Dornbirn 1913 empfing am Karfreitag den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga. Erwartungsgemäß gab es für die Rothosen im Heimspiel nichts zu holen. Liefering zeigte sich überlegen, profitierte von einer schwachen Dornbirner Abwehrleistung und holte sich einen verdienten 4:1-Sieg. Damit ist der Bann endlich gebrochen: der ersehnte erste Dreier für die Schützlinge von Trainer René Aufhauser (Foto) im Frühjahr und seit dem 27. November!

Führungs-Treffer vor der Pause

Beide Teams agierten lange etwas fahrig, zeigten sich im Passspiel zuweilen unsauber. Wenn es gefährlich wurde, dann nach Standards. So fanden die Hausherren die erste Möglichkeit des Spiels vor, nach einem Fernschuss mit anschliependem Gestochere im Strafraum packte Liefering-Goalie Adam Stejskal aber sicher zu (9.). Auch die zweite gute Möglichkeit der Anfangsphase durch die Rothosen war ein Distanzschuss, beim Abschluss von Amir Abdijanovic war aber noch ein Lieferinger Bein dazwischen (21.). Und auch Chance Nummer drei konnte nicht genutzt werden: Patrik Mijic hatte zwar Platz, sein Schuss ging aber knapp am langen Pfosten vorbei (23.).

Liefering hingegen tat sich lange schwer, konnte sich bietende Konterchancen meist nicht sauber ausspielen. Bei den besten Möglichkeiten war Dornbirn-Keeper Lucas Bundschuh zur Stelle: Einen Šimić-Schuss wehrte er reaktionsschnell zur Ecke ab (14.), bei einem Kopfball von Šimić in der 18. Spielminute klärte er auf der Linie. Kurz vor der Pause fiel dann aber doch das Tor: Oumar Diakite wurde in die Tiefe geschickt, entwischte Dornbirns Aaron Kircher, umkurvte Bundschuh und machte das 1:0 (44.).

Liefering ohne große Probleme

Nach der Pause gelang den Dornbirnern ein Traumstart. Amir Abdijanovic sah die Lücke in der Lieferinger Abwehr, bediente Patrik Mijic – und der schloss per Innenpfosten zu seinem fünften Saisontreffer ab (49.). Beeindrucken ließen sich die Jungbullen davon aber nicht. Ein Lieferinger Befreiungsschlag stellte die gesamte Rothosen-Defensive vor Probleme, diese konnte Ball konnte nicht verteidigen. Nutznießer war erneut Diakite, nach Šimić-Assist umkurvte er den Keeper ein zweites Mal (53.). Die Aufhauser-Elf war jetzt so richtig im Spiel und legte direkt nach. Der eingewechselte Mamady Diambou konntemutterseelenallein durch’s Zentrum spazieren und schob ohne Gegnerkontakt zum 1:3 ein (58.). Liefering ließ es anschließend etwas ruhiger angehen, brachte den Sieg über die Zeit. In der Nachspielzeit machte Šimić mit dem 1:4 dann alles klar.

Die beste Chance auf den Dornbirner Anschlusstreffer vergab Sebastian Santin, Stejskal war mit dem Fuß zur Stelle (71.), den Nachsschuss konnte Stefel nicht unterbringen. Ein Stefel-Freistoß in der 79. Spielminute sorgte noch einmal für Gefahr, in der Mitte kam allerdings kein Dornbirner mehr an den Ball. Am Ende war es aber zu wenig von den Rothosen - die nächste Niederlage steht zu Buche.

ADMIRAL 2. Liga, 24. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - FC Liefering 1:4 (0:1)

Stadion Birkenwiese; 600 Zuschauer; SR Jandl

Tore: 0:1 (44.) Oumar Diakite, 1:1 (49.) Patrik Mijic, 1:2 (53.) Oumar Diakite, 1:3 (58.) Mamady Diambou, 1:4 (90.+3) Roko Šimić

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Jokic, Cetin, Santin, Bauernfeind, Wächter, Abdijanovic, Mijic, Awassi, Kircher, Stefel

Startelf Liefering: Stejskal - Wallner, Agyekum, Kameri, Hofer, Sahin, Šimić, Ibertsberger, Atiabou, Baidoo, Diakite

Foto: FC Liefering via getty