Zum Start des Oster-Doppelspieltags in der ADMIRAL 2. Liga empfing Schlusslicht FC Juniors OÖ den Tabellenführer SC Austria Lustenau. Im Duell gegen den Fixabsteiger tat sich die Mader-Elf lange schwer. Ein spätes Tor von Muhammed Cham bescherte den Lustenauern schließlich einen 0:1-Sieg.

Juniors halten lange die Null

Die Lustenauer, als klarer Favorit nach Pasching gereist, taten sich lange schwer gegen die Juniors. Besonders offensiv ging nur wenig - die beste Chance der ersten Hälfte fand Muhammed Cham vor, Lustenaus Kreativspieler verpasste den Torerfolg nach einer halben Minute nur knapp, nach Vorarbeit von Michael Cheukoua verfehlte er den langen Pfosten nur knapp (1.).

Es dauerte, bis Lustenau sich so richtig in der Partie zurecht fand. Durch Teixeira (31.), Maak (33.) und Cham (40.) konnten zwar noch Möglichkeiten kreiert werden - in die Pause ging es aber torlos. Auch, weil die Juniors in den ersten 45 Minuten keine wirkliche Torchance verbuchen konnten.

Späte Entscheidung

Auch nach der Pause waren es die Gäste, die das Spiel machten. Einer Glanztat von Juniors-Keeper Lawal war es zu verdanken, dass es weiter 0:0 stand: Er verhinderte bei einer abgefälschten Cheukoua-Flanke dank eines guten Reflexes das Gegentor (53.). Doch auch das Glück spielte eine Rolle: So prallte ein Cham-Freistoß in der 55. Minute nur an der Latte.

Lustenau probierte weiter, spielte nur nach vorne. Lange aber konnten die Juniors die Null halten - in der 83. Minute fiel dann das Tor. Teixeira bediente den erneut starken Cham, in der Mitte schob er den Ball zum 0:1-Goldtor ein. Mit dem knappen Sieg legen die Lustenauer im Meisterschaftskampf wieder vor.

ADMIRAL 2. Liga, 24. Runde

FC Juniors OÖ - SC Austria Lustenau 0:1 (0:0)

Raiffeisen Arena; 150 Zuschauer; SR Harkam

Tor: 0:1 (83.) Muhammed Cham

FC Juniors OÖ: Lawal - Softic, Kapsamer, Wallquist, Wimmer, Wimhofer, Ramos, Kadlec, Vicol, Weixelbraun, Drame

SC Austria Lustenau: Schierl - Hugonet, Gmeiner, Guenouche, Anderson, Maak, Baiye, Cham, Adriel, Teixeira, Cheukoua

Foto: Albert Mikovits/pictureshooting.at