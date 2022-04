Eine von Torchancen geprägte Begegnung wurde den Besuchern bei der Partie der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem SV Licht Loidl Lafnitz und den Young Violets geboten. Beide Teams geizten zumindestens im ersten Durchgang nicht mit Möglichkeiten - einziges Manko war nur die Chancenauswertung. Im gesamten Spiel fiel nur ein Treffer - die Heimelf gewann mit 1:0.

Mit Teamgeist zum Sieg: Der SV Lafnitz holt gegen die Young Violets den Heimdreier.

Thorsten Schriefl machte nach 23 Minuten das einzige Tor im Spiel

In der ersten 15 Minuten agierten beide Mannschaften sehr abwartend und ließen den Gegner kommen. Nach der Möglichkeit in diesem Spiel durch Fabian Lichtenberger (15.) wachten scheinbar beide Teams auf und begannen mehr für die Offensive zu tun. In Minute 23 fanden die Gastgeber den erfolgreichen Abschluss. Nach Zuspiel von Daniel Gremsl sorgte Thorsten Schriebl für das 1:0 für die Oststeirer.

Weiter gings jetzt nach vorne, beide Mannschaften produzierten nun Chancen am laufenden Band: Gremsl und Schriefl auf der einen Seite und Bright Edomwonyi, Silvio Apollonio und Florian Fischerauer blieben aberin puncto Torschuss erfolglos. Somit kam es zum logischen Pausenstand von 1:0 für die Mannschaft aus Lafnitz.

Maximillian Sax sah die rote Karte

In der 2. Spielhälfte tat sich anfangs wenig, das Spielgeschehen verlagerte sich ins Mittelfeld. Eine Möglichkeit gab es dennoch - Edomwonyi scheiterte aber in der 63. Minute am eigenen Unvermögen. Der nächste Highlight passierte in der 69. Minute - Maximillian Sax wurde für sein wüstes Attackieren mit Rot vom Platz gestellt - die Jungen vom Verteilerkreis mussten also die letzten 20 Minuten mit einem Spieler weniger auskommen.

Dem Spiel selbst tat der Ausschluss nicht gut - die Young Violets machten jetzt hinten dicht und Lafnitz tat sich immer schwerer nach vorne was zu kreiren. Die letzte Möglichkeit in dieser Partie hatte die Austria - Josef Pross schoss aber in der 93. Minute daneben - somit blieben die drei Punkte in der Steiermark. Der SV Lafnitz setzte sich schlussendlich knapp aber nicht unverdient mit 1:0 durch.

Stimme zum Spiel:

Phillip Semlic, Trainer Lafnitz:

"Die Basis des Erfolgs war die erste Hälfte in der wir viele Chancen herausgespielt haben. In der zweiten Halbzeit hat uns die Austria in die eigene Hälfte gedrängt. Es war aber schön für mich zusehen, dass wir trotz der vielen Ausfälle so ein tolles Spiel dargeboten haben. Das spricht für den Weg in Lafnitz - bei uns ist jeder für jeden da und versucht das beste rauszuholen."

SV LAFNITZ - YOUNG VIOLETS 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (23.) Schriebl

Fußballarena Lafnitz; Ristostkov - Trampusch - Koller

Liveticker Lafnitz - Young Violets

Aufstellungen:

SV Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic (90. Elias Neubauer), Daniel Gremsl, Georg Grasser (73. Christoph Halper), Thorsten Schriebl, Fabian Wohlmuth, Florian Harald Prohart (73. Florian Sittsam), Stefan Gölles, Philipp Siegl, Christian Lichtenberger (61. Nicolas Meister), Marco Fuchshofer (61. Philipp Wendler)

Young Violets Austria Wien: Mirko Kos, Armand Smrcka, Silvio Apollonio, Filip Antovski, Matteo Meisl (K), Florian Fischerauer (88. Michael Hutter), Raphael Schifferl, Dario Kreiker (77. Lorenzo Coco), Osagie Bright Edomwonyi (77. Josef Pross), Martin Pecar (77. Tristan Haamond), Maximilian Sax

Fotos: Richard Purgstaller und GEPA-Admiral