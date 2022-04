Nach dem 1:1 (Spielbericht) gegen den GAK ist Wacker Innsbruck-Coach Michael Oenning mit dem Auftritt seiner Mannschaft, vorallem im 2. Durchgang zufrieden. Er outet sich als Fan der englischen Woche und spricht den Innsbrucker Fans ein großes Lob aus.

Michael Oenning, Trainer Wacker Innsbruck:

zum Spiel....

"Das war heute ein faires Remis. In der ersten Halbzeit waren wir nicht im Spiel, Graz hat das gut gemacht und ist auch verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann versucht auszugleichen - das ist uns dann auch gelungen - wenn auch nur durch einen Elfmeter."

zur englischen Woche...

"Ich mag englische Wochen sehr gerne, sie sind eigentlich immer gut um einen richtigen Spielrhytmus zu haben. Das einzige was mich stört ist, wenn du am Montag um 10.30 ein Spiel bestreiten musst, dann ist der Sonntag auch kaputt. Das hätte man eleganter lösen können."

zur aktuellen Situation...

"Die Jungs hauen sich rein, spielen gerne Fussball. Wir spielen es auch ganz gut. Natürlich kann man das nicht ganz aus den Köpfen rausbekommen, aber es ist nicht so, dass die Jungs keinen Meter mehr laufen wollen. Jetzt ist es leichter weil wir spielen, wenn wir jetzt zwei Wochen nur trainieren müssten, wäre es sicher schwieriger. Das Mannschaftsgefüge passt, wir haben einen klaren Plan und ich habe nicht den Eindruck, dass da jemand nachlässt."

zu den Fans...

"Die Kulisse in Innsbruck ist toll. Mit wieviel Herzblut die Fans an der Seitenlinie stehen und unsere Fans dabei sind. Es geht nicht immer nur darum wieviele Menschen es sind, sondern wer zu seinem Verein steht und das auch in schwierigen Zeiten. Die Fans des FC Wacker Innsbruck sind großartig."

