Am 25. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga, der FC Liefering auf den SV Licht Loidl Lafnitz. Und dabei ging am Ostermontag eine sehr flott geführte Begegnung über die Bühne. Beide Teams spiegeln einander in der Spielanlage. Die beiden Hälften liefen auch gleich ab. Zuerst verzeichneten die Hausherren die Oberwasser. Die Schlussphase gehörte dann wieder den Gästen. Demnach entsprach das Spielergebnis dann auch dem Gebotenen.

Sulzbacher und Sittsam treffen - Halbzeit 1:1

Den „Jungbullen“ ist es zuletzt in Dornbirn gelungen, im siebten Anlauf den ersten Frühjahrssieg zu verbuchen. Aber auch bei den Lafnitzern ist die Leistung konstanter geworden, wonach man sich soweit auf einen offenen Schlagabtausch einstellen darf. So kommt es dann auch, von Beginn weg stehen zwei Mannschaften gegenüber, deren Leistungspotenzial in etwa das selbe ist. Die Steirer verstecken sich überhaupt nicht bzw. ist man bemüht darum, den „Jungbullen“ die Stirn bieten zu können.

Was dann auch gelingt, wenngleich man mit den Tormöglichkeiten vorerst noch sparsam umgeht. Gelingt es doch einmal die konsequent agierenden Defensivabteilungen zu umkurven, ertönt desöfteren auch der Abseitspfiff. Das Tempo wird beiderseits hoch gehalten. Nur bei der Frage die gegnerische Lücke im Defensivverbund ausfindig zu machen, stellt man sich noch zu unentschlossen an. 18. Minute: Sulzbacher gelangt auf Lieferinger Seite zum Abschluss. Da hat letztlich nicht viel gefehlt. Aber die Semlic-Truppe versteckt sich überhaupt nicht.

Das frühe Attackieren behagt den Salzburgern ganz und gar nicht. 24. Minute: Luka Reischl legt ab für Valentin Sulzbacher, dessen strammer Schuss passt zum 1:0. Jetzt verbuchen doch die Hausherren die besseren Momente, das Gegentor zeigt Wirkung bzw. verleiht es den „Bullen“ nachweislich Flügeln. Die Gäste gelangen dann und wann gefährlich in Tornähe, aber den „Jungbullen“ gelingt es soweit, alles wegzuverteidigen. 44. Minute: Eine Schriebl-Freistoßvorlage versenkt der aufgerückte Florian Sittsam im zweiten Versuch zum 1:1-Halbzeitstand.

Kein weiteres Tor - trotzdem eine unterhaltsame Hälfte

Die Schlussviertelstunde der ersten Hälfte gehörte ganz klar den Lafnitzern, die sich auch mit dem Ausgleichstor belohnen können. Was mit sich bringt, dass die Karten wieder neu gemischt werden bzw. dass alles wieder offen ist. Zu Beginn des zweiten Durchgangs sind es dann die Aufhauser-Schützlinge, die vorerst den gesammelteren Eindruck hinterlassen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Lafnitzern, sich soweit schadlos zu halten bzw. fehlt es den Gästen an weiteren zündenden Ideen.

So wogt die Ostermontag-Partie zumeist zwischen den Zwanzigmeter-Markierungen hin und her. 59. Minute: Dem Lieferinger Diambou wird es zu bunt. Seinen Distanzschuss kann Keeper Scherf aber bändigen. In weiterer Folge bieten sich hüben wie drüben gute Gelegenheiten. Es bleibt aber beim 1:1-Unentschieden. Wer verfügt nun in den letzten zwanzig Minuten über den längeren Atem oder bleibt es in der Red Bull Arena dabei, dass man sich die Punkte teilt?

Man agiert weiter mit weit offenen Visier, was soviel heißt, dass man die Fühler nach wie vor in Richtung „Dreipunkter“ ausgestreckt hat. Die Situationen wechseln sich rasch ab, doch die ganz dicke Einschuss-Gelegenheit sollte nicht mit dabei sein. Je länger das Spiel dann dauern sollte, umso dominanter legen die Lafnitzer die Partie dann wieder an. Die Heimischen haben jetzt alle Hände voll zu tun, um diesen einen Zähler auch festzuhalten. Was letztendlich auch gelingen sollte. Leistungsgerechtes Ergebnis: Lieferung 1 - Lafnitz 1. In der nächsten Runde gastiert Liefering bei den FC Juniors OÖ. Das Spiel wurde auf Dienstag, 3. Mai verlegt. Die Lafnitzer gastieren am Samstag, 23. April um 14:30 Uhr in Dornbirn.

FC LIEFERING - SV LAFNITZ 1:1 (1:1)

Red Bull Arena, 300 Zuseher, SR: Daniel Pfister

FC Liefering (4-3-1-2): Toth, Kovacs, Klicnik, Gertig, Sulzbacher, Tijani, Halwachs, Diambou, Moswitzer, Berki, Reischl

SV Lafnitz (4-4-2): Scherf, Sittsam, Wohlmuth, Umjenovic, Gölles, Siegl, Prohart, Gremsl, Schriebl, Wendler, Halper

Torfolge: 1:0 (24. Sulzbacher), 1:1 (44. Sittsam)

Gelbe Karten: Sulzbacher, Klicnik bzw. Siegl, Schriebl, Wohlmuth

Spielfilm: Live Ticker FC LIefering - SV Lafnitz

Bilder: FC Liefering/Getty Images