Zur 25. Runde in der Admiral 2. Liga empfing der FC Blau-Weiß Linz den FC Wacker Innsbruck. Die Gastgeber zeigten von Anfang an wer der Herr im Haus ist und wurden ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. Die Tiroler waren nach dem 0:2 Rückstand nicht mehr in der Lage die Partie zu drehen - es fiel ihnen heute generell schwer etwaige Akzente in der Offensive zu setzen. Am Ende setzten sich die Hausherren verdient mit 3:0 durch.

Blau Weiß Linz fertigt Wacker Innsbruck mit 3:0 ab.

Koch machte nach 15 Minuten das 1:0

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in die Partie und wollten früh zum Torerfolg gelangen. Nach 15 Minuten zeigte die Statistik bereits elf Fouls - ein Beweis, dass sich die beiden Kontrahenten am Platz nichts schenkten. Nach 15 Minuten traf Tobias Koch nach einem schön hereingebrachten Eckball von Christoph Schösswendter per Kopf zur Führung. Linz blieb weiter am Drücker und war erpicht den Sack schnell zuzumachen.

Nur fünf Minuten nach dem Führungstreffer nagelte Anteo Fetahu einen Schuss an die Latte - das wäre sicherlich die Vorentscheidung gewesen. Die Gäste aus Innsbruck hatten jetzt Schwierigkeiten mit dem Angriffsfussball der Oberösterreicher mitzuhalten und taten sich sichtlich schwer Zugriff auf die Partie zu erhalten. Allerdings waren die Hausherren in der Ausführung ihrer Aktionen viel zu kompliziert, sodass auch bei ihnen die Gefährlichkeit nach vorne zu wünschen übrig ließ.

Brandner traf vom Elfmeterpunkt

In der 43. Minute hatten die Gastgeber dennoch erneuten Grund zum Jubeln. Nach einem weiten Einwurf von Simon Pirkl gelangte der Ball zu Fetahu - der übergab an Matthias Seidl und der 21jährige machte alles richtig und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Zwischenresultat ging es auch in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte flachte die Partie komplett ab und es passierte gar nichts - beide Teams mussten sich erst finden. Linz war mit dem Vorsprung scheinbar zufrieden und die Tiroler setzten alles daran, keinen weiteren Treffer zu bekommen. Dementsprechend ereignislos ging der zweite Durchgang über die Bühne - eine Ausnahme bildete allerdings die 77. Minute - nach einem Foul von Darijo Grujicic an Fabian Neumayer fackelte der Unparteiische nicht lange und zeigte auf den Elfmeterpunkt - den Strafstoß verwertete Michael Brandner und mit seinem fünften Saisontreffer sorgte er für die 3:0 Führung.

Duell im Mittelfeld: Christoph Schösswendter vs. Marco Holz

Windhager traf kurz vor Schluß den Pfosten

Es dauerte 88 Minuten bis der Innsbrucker Ronivaldo zu seiner ersten Möglichkeit kam - nach einer Flanke von sprang er höher als seine Gegner - sein Kopfball wurde aber zum Eckball abgelenkt. Trotz heftiger Proteste der Tiroler, wegen angeblichen Handspiels, ließ sich Schiedsrichter Gabriel Gmeiner nicht beirren - das Spiel lief weiter, der Eckball brachte nichts ein. Eine tolle Möglichkeit auf seiten der Hausherren gab es noch - kurz vor Spielende traf Fabian Windhager nach einem Angriff über die rechte Seite nur die Stange - es blieb beim 3:0 Heimsieg für den FC Blau Weiß Linz.

FC BLAU WEISS LINZ - FC WACKER INNSBRUCK 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (15. Koch), 2:0 (43. Seidl), 3:0 (77. Brandner E.)

Hofmann-Personal Stadion; Linz; 900 Besucher; Gmeiner - Borucki - Örhan

Liveticker BW Linz - Wacker Innsbruck

Aufstellungen:

BW Linz: Nicolas Schmid - Fabio Strauss, Christoph Schösswendter, Manuel Maranda - Danilo Mitrovic (57. Fabian Windhager), Tobias Koch (57. Fabian Neumayr), Simon Pirkl (80. Emmanuel Acheampong), Michael Brandner (K) - Anteo Fetahu (57. Paul Mensah), Fally Mayulu (57. Aleksandar Kostic), Matthias Seidl

Wacker Innsbruck: Alexander Eckmayr - Darijo Grujcic, Alexander Joppich, Florian Kopp (65. Clemens Hubmann) - Florian Jamnig (K), Marco Holz (65. Robert Martic), Jong-min Seo (85. Rami Tekir), Dennis Grote (65. Noah Lederer), Joao Luiz Soares Alves, Paolino Bertaccini (65. Alexander Gründler)- Ronivaldo Bernardo Sales

Fotos: Harald Dostal/www.sport-bilder.at