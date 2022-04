Der KSV 1919 empfing zur Runde 25 der Admiral 2. Liga den SKU Glas Ertl Amstetten. Nach einer einschläfernden Darbietung beider Mannschaften in den ersten 30 Minuten gingen die Gäste vor dem Halbzeitpfiff mit 2:0 in Führung. Obwohl Kapfenberg sich im zweiten Durchgang sehr bemühte brachten die Niederösterreicher den Vorsprung über die volle Distanz und nahmen die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Die ersten 30 Minuten waren an Langeweile kaum zu überbieten

Die Anfangsphase dieser Begegnung verlief weitgehend ereignislos. Es dauerte 30 Minuten, ehe Roman Alin im Sechszehner einen Gegenspieler düpierte und auf 1:0 für Amstetten steckte. Das Tor tat der Partie gut, die Gäste wachten jetzt auf und wollten sichtlich mehr. Zweimal (37., 39.) hatte es Stefan Feiertag auf dem Fuss - er hätte den Spielstand zugunsten seiner Mannschaft erhöhen können - er blieb aber erfolglos.

In Minute 40 flankte Alin von der Strafraumgrenze in die Box - Stefan Feiertag stand goldrichtig und köpfte den Ball zum 2:0 ins Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff (43.) scheiterte Alin am eigenen Unvermögen - mit dem 2:0 Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte war Kapfenberg die aktivere Mannschaft

Im zweiten Durchgang sahen die Zuseher ein völlig anderes Spiel, vorallem die Hausherren taten viel mehr für die Offensive und kamen so auch zu einigen tollen Chancen. Dardan Shabanhaxhaj, Mathias Puschl und David Heindl brachten den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Amstetten agierte sehr klug, stand hinten kompakt und gut und verlagerte sich aufs Kontern - meistens war aber vor der KSV-Box Endstation.

Einzige Ausnahme bildetet die 88. Minute - Stefan Feiertag löste sich und lief alleine aufs Tor von Christopher Guiliani zu - der Amstettner überhob den Torhüter und der Ball war drin. Allerdings zählte der Treffer wegen vorheriger Abseitsposition nicht. Die Bemühungen der Gastgeber blieben bis zum Ende unbelohnt - am Ende setzte sich der SKU Amstetten mit 2:0 durch und nahm die drei Punkte mit ins Mostviertel. Schade für den obersteirischen Klub aus der Mürzfurche - aufgrund der Darbietung in Häfte zwei wäre ein Punkt verdient gewesen.

KSV 1919 - SKU AMSTETTEN 0:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (30. Alin), 0:2 (40. Feiertag)

Franz-Fekete Stadion; Kapfenberg; Fröhlacher - Wintschnigg - Trampusch

Liveticker KSV - Amstetten

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Christopher Giuliani, Mario Grgic (K), Matthias Puschl, Levan Eloshvili (72. Antonio Luci Sokcevic), Dardan Shabanhaxhaj, Kone Mohamed (46. Meletios Miskovic), Christoph Pichorner, Karlo Lalic (46. Winfred Amoah), Tobias Mandler (85. Valdir), David Heindl, Marko Iharos

Amstetten SKU: Dennis Verwüster - Can Kurt (78. Mario Lovre Vojkovic), Lukas Deinhofer (K) (65. Dino Kovacec), Sebastian Dirnberger, Marco Stark - Sebastian Leimhofer, Roman Alin (61. Bojan Mustecic), Philipp Offenthaler, Wale Musa Alli (61. Philipp Schellnegger)- Stefan Feiertag, Thomas Wilfried Mayer (77. John Frederiksen)

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at