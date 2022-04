Der FAC Wien konnte seine Fabelserie in der ADMIRAL 2. Liga auch gegen den Grazer AK 1902 ausbauen. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehten die Floridsdorfer das Spiel in der zweiten Hälfte und bleiben Tabellenführer Austria Lustenau weiter dicht auf den Fersen. Der FAC ist nun schon seit 15 Spielen ungeschlagen.

Aus der Distanz zur Führung

Schon früh in der Partie hatte der FAC die erste Top-Chance: Oliveira köpfte nach Flanke von Flavio auf das Tor, Meierhofer im Grazer Tor reagierte aber ganz stark und verhinderte den frühen Gegentreffer (3.). In einer zweikampfbetonten Partie hatten anschließend beide Farben Chancen, die Führung zu erzielen. Bei den Grazern traf Mamadou Sangare etwa nur das Außennetz (10.), Thomas Komonrnyik verfehlte auf Seiten der Gastgeber das Tor nur knapp (17.).

Und doch waren es die Gäste aus der Steiermark, die in der 34. Spielminute in Führung gingen: Mit einem starken Distanzkracher brachte Mamadou Sangare den GAK in Führung. Durch Pedro Felipe (40. Minute nach Sangare-Vorarbeit) wurden die Gäste vor der Pause noch einmal gefährlich, sein Abschluss verpasste das Tor aber hauchzart. Mit dem 0:1 aus Sicht der Floridsdorfer ging es in die Pause.

FAC dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, ehe der FAC ausgleichen konnte. Thomas Komornyik suchte nach einem Pass von Anthony Schmid schnell den Abschluss, der Schuss wurde noch abgefälscht und landete so unhaltbar für den Torhüter im Netz (51.). Generell waren es die Floridsdorfer, die in der zweiten Hälfte das Tempo vorgaben und auf die Führung drängten. Und in der 70. Minute gelang es der Elf aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk, das Spiel zu drehen. Eine Puchegger-Flanke fand optimal den Weg zu Anthony Schmid, per Flugkopfball erzielte der Deutsche den 2:1-Führungstreffer.

Auch in weiterer Folge war es die Elf von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov, die das Spiel deutlich bestimmte. Im Offensivspiel zeigten sich die Floridsdorfer aber nicht bestimmt genug, bei potentiellen Torchancen (etwa durch Flavio, er setzte einen Kopfball aus aussichtsreicher Position in der 87. Minute daneben) fehlte die Präzision. Und beim GAK fehlte das nötige Glück. So behauptete der eingewechselte Daniel Kalajdzic den Ball im gegnerischen Strafraum mit etwas Dusel, sein Abschluss knallte aber nur gegen die Querlatte und von dort wieder ins Spielfeld (87.).

Am Ende holte sich der FAC mit dem 2:1 den nächsten "Dreier" und besiegt auch den GAK. Gegen die Grazer setzte es am 2. Oktober übrigens die letzte Niederlage in der Liga, seitdem sind die Floridsdorfer 15 Spiele ungeschlagen. Das Titelrennen bleibt somit weiterhin spannend, der FAC ist weiter einen Punkt hinter Leader Austria Lustenau.

ADMIRAL 2. Liga, 25. Runde

FAC Wien - Grazer AK 1902 2:1 (0:1)

FAC-Platz; SR Schüttengruber

Tore: 0:1 (34.) Mamadou Sangare, 1:1 (51.) Thomas Komornyik, 2:1 (70.) Anthony Schmid

Startelf FAC: Gütlbauer - Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Krainz, Rasner, Flavio, Komornyik, Maier, Schmid, De Oliveira

Startelf GAK: Meierhofer - Graf, Gantschnig, Köchl, Koller, Rusek, Sangare, Perchtold, Fink, Pedro Felipe, Peham

Foto: GEPA/ADMIRAL