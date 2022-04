Zum Abschluss der 25. Runde in der ADMIRAL 2. Liga empfing der SV Horn die Young Violets Austria Wien. Im Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellendrittel zeigten sich die Gäste aus Wien-Favoriten treffsicherer. Durch ein Tor von Florian Fischerauer holte sich die Elf von Harald Suchard einen knappen 1:0-Auswärtssieg.

Wenig Action im ersten Durchgang

Das Spiel zeigte sich lange nicht von seiner attraktiven Seite, gute Torchancen waren zunächst auf beiden Seiten nicht zu finden. So hatte Fabian Ehmann im Tor der Horner in der ersten Hälfte einen geruhsamen Arbeitstag, Abschlüsse in der vierten Minute durch Armand Smrcka sowie zwei Schüsse von Florian Fischerauer (14. und 21. Spielminute) stellten ihn vor keine großen Probleme.

Doch auch Mirko Kos im Tor der Young Violets wurde keinesfalls durch gefährliche Offensivaktionen herausgefordert, die beste Möglichkeit der Gastgeber hatte noch Sergio Marakis (19.), dessen Abschluss stellte aber keine allzu große Gefahr dar.

Fischerauer wird zum Matchwinner

Nach der Pause waren es die Gastgeber aus Horn, die besser in die Partie fanden. Die erste gute Möglichkeit nach Wiederanpfiff gehörte Denizcan Cosgun, vom Sechzehner verpasste er aber das Tor (53.). Keine 60 Sekunden später hatte sein Horner Teamkollege Albin Gashi die Führung auf dem Fuß, am kurzen Eck zeigte sich aber Violets-Keeper Mirko Kos aufmerksam (54.).

Komplett entgegen dem Spielverlauf waren es dann die Gäste aus Wien-Favoriten, die in Führung gingen. Die Violets kamen über links, aus dem Rückraum zog Florian Fischerauer aus vollem Lauf ab und versenkte den Ball in den Maschen (65.). Es blieb das Goldtor in dieser Partie, auch weil Horn durch Joker Okan Yilmaz nicht ausgleichen konnte, sein Schussversuch vom Elferpunkt wurde in der 86. Spielminute noch abgefälscht.

Durch den knappen 1:0-Sieg machen die Young Violets einen großen Schritt im Kampf gegen den Abstieg: Der Vorsprung auf den FC Dornbirn beträgt bereits fünf Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 25. Runde

SV Horn - Young Violets Austria Wien 0:1 (0:0)

Sparkasse Horn Arena; SR Untergasser

Tore: 0:1 (65.) Florian Fischerauer

Startelf Horn: Ehmann - Klar, Gobara, Bauer, Briedl, Marakis, Schelle, Neumayer, Gashi, Toro, Cosgun

Startelf Young Violets: Kos - Smrcka, Hahn, Apollonio, Antovski, Meisl, Fischerauer, Schifferl, Kreiker, Coco, Pecar

Foto: GEPA/ADMIRAL