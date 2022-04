Am Ostermontag-Nachmittag empfing Austria Lustenau in der 25. Runde der 2. Liga den FC Dornbirn. Damit stand das Ländle-Derby auf dem Programm. Lustenau ging als klarer Favorit in die Partie und konnte dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem glasklaren 4:0-Erfolg für die Heimischen.

Führung für den Favoriten

Die Hausherren kommen schon nach wenigen Minuten über das Halbfeld gefährlich in die Vorwärtsbewegung. Der erste Torschuss von Teixera, abgegeben aus der zweiten Reihe, geht aber knapp am Kasten der Dornbirner vorbei. Auf der Gegenseite segelt die erste nicht unbrauchbare Flanke in die Box der Hausherren. Schierl ist aber hellwach und faustet die Kugel aus dem Gefahrensektor. Kurz darauf wieder die Lustenauer Austria vor dem Gäste-Tor: Der Tabellenführer schaltet schnell, überbrückt das Mittelfeld mit zwei geschickten Pässen und findet so Cheukoua in der Tiefe. Dessen Schuss von der 16er-Grenze fällt aber etwas zu zentral aus. In der 23. Minute erneut die Austria, diesmal versuch sich Cham aus der Distanz. Sein Schuss wird noch leicht abgefälscht, führt zur ersten Ecke. Dann die verdiente Führung der Hausherren: Cham setzt sich am Flügel wunderbar durch und bedient Türkmen im Rückraum. Der schaut einmal auf und platziert seinen Schuss vom 16er unhaltbar - 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichs wird. Es geht mit der knappen Führung auch in die Pause.

Lustenau legt nach

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Dornbirner. Der erst zur Pause gekommene Wallace Menezes dos Santos stricht direkt und sorgt für die Vorentscheidung. Er lässt Dornbirn-Ersatzgoalie Lang bei seinem Abschluss keine Abwehrchance und stellt auf 2:0. Aufgegeben hat sich Dornbirn dennoch noch nicht, obwohl die Hausherren defensiv sehr kompakt stehen und die Nadelstiche locker abfedern lassen. In der 73. Minute das Spiel entschieden - Cheukoua spielt den Vorlagengeber und Saracevic vollendet sehenswert zum 3:0. Spätestens jetzt ist alles klar für die Lustenauer. Kurz darauf die nächste Top-Gelegenheit für Lustenau - ein Kopfball wird vom Dornbirner Goalie aber aus der Kreuzecke gekratzt. Dann hat auch Dornbirn noch eine Möglichkeit nach einem Stanglpass, allerdings rutschen alle Spieler am Ball vorbei. In der 86. fällt dann auch noch das 4:0 für die Lustenauer. Jan Stefanon trifft per Kopf. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

Austria Lustenau - FC Dornbirn 4:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (28. Türkmen), 2:0 (51. dos Santos), 3:0 (72. Saracevic), 4:0 (86. Stefanon)

Reichshofstadion; Lustenau; SR: Christopher Jäger

Liveticker Austria Lustenau - FC Dornbirn

Aufstellungen:

Austria Lustenau: D. Schierl - J. Hugonet, F. Gmeiner, H. Guenouche, Anderson - M. Maak, Baiye, C. Türkmen, M. Saracevic - Silva Teixeira, Cheukoua

FC Dornbirn: Bundschuh - M. Favali, L. Katnik, F. Prirsch, M. Krizic - S. Wächter, C. Domig, A. Abdijanovic, P. Mijic - A. Kircher, M. Stefel

Foto: Harald Dostal