Die Amateure von Rapid Wien empfingen am Ostermontag-Nachmittag in der 25. Runde der 2. Liga den SK Vorwärts Steyr. Eine echte Favoritenrolle war nicht auszumachen. Am Ende konnte sich keine der beiden Mannschaften durchsetzen. Das Spiel endete mit einem 2:2-Remis. Steyr lag zwei Mal voran, musste aber zwei Mal den Ausgleich hinnehmen.

Führung für Steyr

Rapid II gleich einmal mit einem Versuch, einen Angriff zu starten, der Seitenwechsel wird aber zu lange und landet im Seitenout. Dann Steyr im Strafraum zu finden, aber der Versuch Oliver Filip zu finden misslingt leider - Goalie Orgler hat den Ball sicher in seinen Händen. Das Spiel ist von Beginn an munter geführt und beide Teams spielen nach vorne. Die Wiener in der 12. Minute mit einem Freistoß von links außen - die Flanke von Kanuric scheint der Gäste Tormann sicher zu fangen, doch er lässt die Kugel wieder fallen, die Wiener durch Eggenfellner können diese Situation aber nicht ausnutzen und so gibt es Abstoß. Nach 23 Minuten zappelt das Leder schließlich im Netz von Rapid: Eine Traumflanke kommt zu Günes, der Steyrer ist völlig alleine, er lässt das Leder aber durch zu Dombaxi und der Steyrer schlänzt das Leder zur umjubelten 0:1 Führung der Steyrer ins Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Steyrer nachlegen, woraus aber nichs wird. Ein flacher Pass kommt zu Günes - der will gleich weiterspielen, der Ball wird aber zur Ecke abgeblockt zur Ecke, diese wird gut hereingebracht aber der Kopfball von Filip ist am Ende dann doch zu hoch und geht über das Gehäuse. Erst in der 36. Minute ein weiter Pass auf rechts zu Rapids Querfeld, der versucht hier im eins gegen eins zurückzulegen auf Kriwak - der Stürmer wird hier dann im Strafraum gefoult, die Wiener fordern sofort Elfmeter, es war Körperkontakt vorhanden aber für einen Strafstoß war das für Schiedsrichter Jakob Semler dann doch zu wenig. In der 40. Minute eine Glanzparade von Steyrs Turner, wieder ist es eine Flanke die Probleme für die Abwehrspieler der Steyrer bringt - Binder kommt zum Kopfball, er zwingt den Tormann zur erneuten Parade, am Ende ist die Gefahrensituation bereinigt. Schließlich geht es mit der knappen Führung der Oberösterreicher auch in die Pause.

Rapid gleicht aus

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Wiener: Sehr starker Gegenangriff der Rapidler, nach einem Eckball im eigenen Strafraum wird es sehr schnell gemacht, Kapitän Wunsch sieht den zur Halbzeitpause eingetauschten komplett freistehenden Oliver Strunz, er verlädt den Goalie zum 1:1 Ausgleichstreffer. Damit ist wieder alles offen und das Spiel geht Hin und Her. In der 73. Minute führen dann wieder die Steyrer: Es gibt Eckball von rechts durch Mayr-Fälten, das Leder kommt zu Kröhn und der mit einem Gewaltschuss aus der Distanz - Orgler im Tor ist zwar noch dran, aber dieser Abschluss schlägt trotzdem wie eine Bombe im Tor zur erneuten Führung der Oberösterreicher ein. Damit ist Rapid gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. In der 78. Minute wird das Risiko belohnt: Eine Ecke kommt stark auf den Stürmer, der bringt einen Abschluss per Kopf sehr hoch in Richtung Tor - Turner hier chancenlos, der Ball zappelt im Netz. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Rapid Wien II - Vorwärts Steyr 2:2 (1:0)

Torfolge: 0:1 (23. Dombaxi), 1:1 (55. Strunz), 1:2 (73. Kröhn), 2:2 (78. Kriwak)

Allianz Stadion; Wien; SR: Jakob Semler

Aufstellungen:

Rapid Wien II: Laurenz Orgler - Fabian Eggenfellner, Nicholas Wunsch (K), Nicolas Binder, Adrian Hajdari - Nikolas Sattlberger, Benjamin Kanuric, Pascal Fallmann, Leopold Querfeld - Rene Kriwak, Dalibor Velimirovic

Vorwärts Steyr: Thomas Turner - Alem Pasic, Tolga Günes, Alberto Prada-Vega, Julian Turi - Luca David Mayr-Fälten, Kevin Brandstätter, Oliver Filip, Michael Lageder - Gerhard Mena Dombaxi, Christopher Kröhn

