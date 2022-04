Am 26. Spieltag, traf in der ADMIRAL 2. Liga, der SKU Amstetten auf den SV Horn. Und dabei gelang es den Gästen sich sehr teuer zu verkaufen. Bereits in der 11. Minute bot sich die Topchance in Führung zu gehen. Aber Toro knallte das Leder zum Entsetzen seiner Mitspieler bzw. der mitgereisten Fans übers Tor. Horn blieb daraufhin am Drücker. Amstetten konnte nur mehr in der ersten Hälfte Paroli bieten. Danach war man froh zumindest diesen einen Derbypunkt festhalten zu können.

Horn knallt einen Elfmeter übers Tor

Beim Klingenkreuzen des Vierten mit dem Dreizehnten befindet sich der Gastgeber in der Favoritenstellung. Wenngleich man den Waldviertlern beim NÖ-Derby doch auch Außenseiterchancen einräumen muss. Vom Start weg sind beide Teams einmal damit beschäftigt die Stärken bzw. des Schwächen des Gegenübers entsprechend auszuloten. Dann sind es die Gäste die zu den ersten prickelnden Strafraumaktionen gelangen.

Was die Hausherren aber nicht davon abhalten sollte, sich vom Start weg nach vorne zu orientieren. Demzufolge sollte sich auch von Anfang ein flottes Spielchen entwickeln. Schnörkellos wird da wie dort versucht sich nicht lange im Mittelfeld aufzuhalten bzw. Ist man auf den Endzweck fokussiert. 11. Minute: Toro wird im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Der Gefoulte selber ballert aber den zurecht gegebenen Elfmeter deutlich über das Gehäuse der Hausherren. Kurz später hat Offenthaler das 1:0 am Fuß, das aber Keeper Ehmann zu verhindern weiß.

Die abstiegsbedrohten Horner verbuchen danach die besseren Spielanteile, ohne aber vorerst für weitere Torgefahr sorgen zu können. Nach und nach gelingt es aber auch Amstetten sich aktiver in das Geschehen einzubringen. 26. Minute: Schellnegger (SKU) verfehlt sein Ziel aus kurzer Distanz nur ganz knapp. Dann sind es Mayer und Alin die tolle Amstetten-Möglichkeiten verstreichen lassen. Auf der Gegenseite vergibt Briedl eine Gelegenheit - Halbzeitstand: 0:0.

Amstetten bringt das 0:0 über die Distanz

Der erste Abschnitt bei diesem NÖ-Derby ist sehr ansehnlich über die Bühne gegangen. Alles was dem Spiel bislang fehlen sind die Tore. Aber bei etwas mehr Konzentration im Abschluss sollte sich auch das in Bälde anders darstellen. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs sind dann beide Mannschaften darum bemüht, das Tempo, vorerst in unveränderter Aufstellung, hochzuhalten. Vieles spielt sich auch in den Strafräumen ab.

Aber mit vereinten Kräften gelingt es den beiden Defensiv-Abteilungen weiter die Null zu halten. Von einer 20-Punkte-Differenz in der Tabelle ist jedenfalls weit und breit nichts vernehmbar. Horn agiert weiter rotzfrech nach vorne, ein Dreier wäre mit Sicherheit Balsam auf den Wunden der Landerl-Truppe. Im Gesamten betrachtet gelingt es den Waldviertlern einmal mehr zu beweisen, dass man in den letzten Wochen doch unterm Wert geschlagen wurde.

Die Fallmann-Schützlinge haben nun Probleme ins Spiel zu finden, vieles wird dem Zufall überlassen. Horn agiert sehr vielversprechend nach vorne, beim Abschluss geht man aber zu überhastet ans Werk. 67. Minute: Marakis zieht aus der Ferne ab, Amstetten-Goalie Verwüster streckt sich erfolgreich. Mittlerweile ist der Platzherr mit dem Remis gut bedient. Letztendlich bleibt es dann auch beim torlosen Remis. Für die Horner einmal mehr zwei verlorene Punkte im Abstiegskampf. In der nächsten Runde gastiert Amstetten am Freitag, 29. April um 18:30 Uhr bei den Young Violets. Horn besitzt zur selben Uhrzeit den Heimvorteil gegen den FAC Wien.

SKU AMSTETTEN - SV HORN 0:0

Ertl Glas Stadion, 560 Zuseher, SR: Christian Ciorchirca

SKU Amstetten (4-3-3): Verwüster, Stark, Vojkovic, Leimhofer, Ammerer, Alin (77. Dirnberger), Offenthaler, Schellnegger, Kovacec, Feiertag (77. Fredriksen), Mayer (65. Alli)

SV Horn (4-3-3): Ehmann, Klar, Biek, Gobara, Bauer, Briedl, Marakis, Schelle (85. Gashi), Neumayer, Toro (77. B. Yilmaz), O. Yilmaz (85. Fandje Toure)

Gelbe Karten: Stark, Fallmann (Tr.) bzw. Marakis, B. Yilmaz

Spielfim: Liveticker SKU Amstetten - SV Horn

