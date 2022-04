Am 26. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga hatte der krisengebeutelte FC Wacker Innsbruck den SK Rapid II zu Gast im Tivoli-Stadion. Nachdem die Hütteldorfer durch Rene Kriwak in Führung gehen konnten, drehten die Tiroler die Partie noch. Ein umstrittener Ausgleichstreffer und ein Kontertor durch Marco Holz in der Nachspielzeit sorgten für späte drei Punkte.

Torlos in die Pause

Die erste gute Möglichkeit der Partie gehörte den Gästen: Nach einem Einwurf verlängerte Rapid-Stürmer Rene Kriwak den Ball zu Dalibor Velimirovic, bei dessen Kopfball reagierte Wacker-Goalie Alexander Eckmayr aber stark (6.). Quasi im Gegenzug kam Marco Holz gefährlich in den Strafraum, er versuchte es aber selbst, anstatt zum besser postierten Ronivaldo zu passen (7.). Und Wacker machte weiter Druck, kam durch Paolino Bertaccini zum Abschluss - Rapid-Goalie Laurenz Orgler war aber hellwach, obwohl Velimirovic den Ball noch abfälschte (8.).

In weiterer Folge ließ die Spieldynamik nach der hektischen Anfangsphase etwas nach, beide Teams kamen nicht mehr wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor. Erst kurz vor der Pause wurde es wieder brisant: Erst konnte Orgler einen Schuss von Jong-min Seo parieren (45.), dann hatte Rapids Kriwak die Chance auf die Führung - sein Abschluss verpasste das Tor aber knapp (45./+1).

Umstrittener Ausgleich, später Sieg

Die zweite Halbzeit startete - und war auch schon wieder unterbrochen. Die Fanszene der Innsbrucker zündete Pyrotechnik, die Sicht am Spielfeld war dementsprechend schlecht. Schiedsrichter Emil Ristoskov schickte beide Teams umgehend wieder in die Kabine, gut fünf Minuten später wurde die Partie fortgesetzt. Und Rapid II schien die Extra-Pause gut getan zu haben: Erst konnte Eckmayr nach einer Ecke zwar noch stark klären, den zweiten Versuch verwertete Rene Kriwak aber per Abstauber (55.). Nur Minuten später verpasste Kriwak - ebenfalls nach Eckball - hauchdünn das 0:2 (58.).

Wacker hingegen tat sich zunächst schwer, offensiv gefährlich zu werden. Trotzdem glichen die Innsbrucker aus - und das äußerst umstritten. Bei einer Flanke sprang der Innsbrucker Angreifer in Rapid-Keeper Orgler, der den Ball im eigenen Tor versenkte (80.). Statt Foul am Keeper gab der Unparteiische aber überraschenderweise den Ausgleichstreffer. Die Gastgeber drückten in weiterer Folge auf den Siegtreffer, Bertaccini scheiterte erst an Orgler, Ronivaldos Nachschuss wurde noch abgeblockt (88.). In der siebten Minute der Nachspielzeit war die Elf vom Tivoli aber noch erfolgreich: Marco Holz vollendete einen Konter zum 2:1-Siegtreffer.

Während für die Wacker-Fans das Zittern um die Zulassung für die nächste Saison weitergeht, gab es damit - zumindest auf dem Platz - ein kleines Erfolgserlebnis.

ADMIRAL 2. Liga, 26. Runde

FC Wacker Innsbruck - SK Rapid II 2:1 (0:0)

Tivoli Stadion Tirol; 1631 Zuschauer; SR Ristoskov

Tore: 0:1 (56.) Rene Kriwak, 1:1 (80.) Laurenz Orgler (Eigentor), 2:1 (90.+7) Marco Holz

Startelf Innsbruck: Eckmayr - Grujcic, Joppich, Kopp, Jamnig, Holz, Seo, Grote, Joao Luiz, Bertaccini, Ronivaldo

Startelf Rapid II: Orgler - Eggenfellner, Wunsch, Strunz, Sulzbacher, Hajdari, Sattlberger, Kanuric, FAllmann, Kriwak, Velimirovic

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL