Am Freitagabend kam es in der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem Kapfenberger SV und Austria Lustenau. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, taten sich aber nicht leicht. Sie lagen sogar in Rückstand, konnten am Ende aber doch drei Punkte mit ins Ländle nehmen. Damit bleiben die Lustenauer Tabellenerster.

Kapfenberger Führung

Die Lustenauer starten gut ins Spiel und setzen den Gegner von Beginn an unter Druck. Bryan Silva Teixeira kann eine Gelegenheit in der elften Minute nicht in ein Tor ummünzen. Kurz darauf sucht Teixeira den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Wenig später ist es Michael Cheukoua, der eine Möglichkeit vergibt - Spielstand bleibt also unverändert. Die Kapfenberger beschränken sich auf die Defensive. Dann sind es aber auch die Gäste einmal, die sich ins Offensivspiel einschalten, allerdings treffen sie nur das Außennetz. In der 36. Minute dann plötzlich Elfmeter für Kapfenberg nach einem Foulspiel. Matthias Puschl tritt an und trifft zur Führung.

Lustenau dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste, mit besseren Lustenauern, die gleich wieder nach vorne spielen. Dieses Mal sollten sie sich auch belohnen. In der 57. Minute ist es passiert: Schöner Flankenball in die Tiefe und Michael Cheukoua versenkt das Leder im Tor. Damit ist wieder alles offen. Praktisch im Gegenzug hat Kapfenberg die Möglichkeit auf die neuerliche Führung, doch der Lustenauer Goalie ist zur Stelle. Inzwischen ist es eine durchaus offene Partie, auch wenn Lustenau gefährlicher ist. In der 82. Minute führen die Lustenauer: Laufpass auf Jan Stefanon, der den Goalie umkurvt und einschiebt. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. Die Kapfenberger werfen in Folge zwar noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Lustenauer. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

Kapfenberger SV - Austria Lustenau 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (36. Puschl), 1:1 (57. Cheukoua), 1:2 (82. Stefanon)

Fekete Stadion; Kapfenberg; SR: Safak Barmaksiz

Liveticker Kapfenberger SV - Austria Lustenau

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: P. Krenn - M. Grgic, M. Puschl, S. Sylla, W. Amoah - C. Pichorner, A. Sokcevic, T. Mandler, D. Heindl - Valdir, M. Iharos

Austria Lustenau: D. Schierl - T. Berger, J. Hugonet, F. Gmeiner, M. Maak - B. Baiye, M. Saracevic, Wallace, P. Grabher - B. Silva Teixeira, M. Cheukoua

Foto: GEPA-ADMIRAL