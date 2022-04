Am 27. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga der spusu SKN St. Pölten auf den KSV 1919. Und dabei gelang es den "Wölfen", trotz des schnellen Rückstands, sich richtiggehend in den Gegner zu "verbeißen". Schlussendlich hatten die Steirer nichts zu vermelden bzw. stand man auf verlorenen Posten. Was gleichbedeutend damit ist, dass der GAK auswärts bereits ein halbes Jahr ohne Sieg dasteht. Zugleich die bereits 16. Saisonpleite für erneut schwach agierende Kapfenberger.

Dognimani Yacoube Silue traf in der 18. Minute zum 1:1-Ausgleich für den SKN St. Pölten.

Einmal mehr dreht St. Pölten einen 0:1-Rückstand

Betrachtet man die letzten Ergebnisse muss man doch den „Wölfen“ die Favoritenrolle zuschieben. St. Pölten war zwar zuletzt etwas wankelmütig unterwegs. Aber im Gegensatz zu den Obersteirern, man verliert die letzten 3 Spiele, gelingt es doch, entscheidend mehr Punkte auf die Seite zu bringen. Zu Beginn der Begegnung sind einmal beide Teams damit beschäftigt, die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers entsprechend auszuloten. St. Pölten muss 5, Kapfenberg 4 Leistungsträger verletzungsbedingt bzw. gesperrt vorgeben. Trotzdem entwickelt sich vom Start weg ein flott geführtes Spielchen.

3. Minute: Einen wuchtigen Grgic-Freistoßball wuchtet EX-KSV-Keeper Franz Stolz, nunmehr im St. Pölten-Tor, aus der Gefahrenzone. Daraufin können sich die Obersteirer durchaus beispielhaft in Szene setzen. Von den letzten 9 Spielen schafft man es nur einmal, die volle Punkteanzahl zu verbuchen. 12. Minute: Riegler legt Amoah im Strafraum, eine sehr grenzwürdige Entscheidung. Den dafür verhängten Elfmeter verwandelt Eloshvili zur raschen 0:1-Führung. Damit läuft der SKN bereits zum sechsten Mal infolge einem Rückstand hinterher.

18. Minute: Die Blau-Gelben mit der raschen Antwort. Nach sehenswerter Llanez-Vorarbeit ist es Yacouba Silue, der für den 1:1-Ausgleich verantwortlich zeichnet. Danach verzeichnen die Hausherren mehr und mehr Oberwasser. Die Petrovic-Truppe gerät ins Hintertreffen, der Platzherr versteht es entsprechende Gefahr auszuüben. 41. Minute: Karim Conte mit dem Zuckerpass auf Thomas Salomon, der im Stile eines Torjägers den verdienten 2:1-Halbzeitstand besorgt.

KSV-Torhüter Patrick Krenn war bei den vier Treffern soweit machtlos

Die Kapfenberger stehen auf verlorenen Posten

Der Kapfenberger Anfangselan entpuppt sich letztlich als Strohfeuer. Da werden die Gäste im zweiten Durchgang schon mehr Kontiniuität abrufen müssen, will man in der Fremde nicht schon wieder ohne Punkte dastehen. Die Kapfenberger werfen auch alles in die Waagschale um noch einmal heranzukommen. Was aber auch mit sich bringt, dass sich nun für St. Pölten verstärkt Freiräume anbieten. Ulysses Llanez Jr. findet gleich nach Wiederbeginn die Topchance vor, er scheitert aber am Kapfenberger Schlussmann. Gegen das 3:1 in der 54. Minute ist dann aber kein Kraut gewachsen.

Wiederum steht dabei der US-Amerikaner im Mittelpunkt des Geschehens. Die Wolfsburg-Leihgabe tanzt dabei Pichorner und Iharos an der 16-Meter-Markierung aus, sein Abschluss ist dann vom Feinsten - neuer Spielstand: 3:1. Als dann der eingewechselte Miskovic auf Seiten der Gäste in der 68. Minute den Gelb-Roten Karton sieht, ist der Zug für die bieder agierenden "Falken" endgültig abgefahren. 72. Minute: Kovacevic, ebenso neu im Spiel lässt einen Kopfball-Sitzer ungenützt. 75. Minute: Es hätte noch einmal spannend werden können, aber der neu ins Spiel gekommene Walchhütter lässt die Gelegenheit auf seinen ersten Treffer ungenützt.

In den Schlussminuten vertändelt dann St. Pölten vorerst noch die Möglichkeit auf das vierte Tor. In der 84. Minute sorgt dann Kovacevic (Assist: Lang) aber für den 4:1-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert St. Pölten am Sonntag, 8. Mai um 10:30 Uhr in Lustenau. Die Kapfenberger besitzen bereits am Freitag, 6. Mai mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen die Young Violets.

SKN ST. PÖLTEN - KAPFENBERGER SV 4:1 (1:1)

Freitag, 29. April 2022, 18:10 Uhr: NV Arena, 1.090 Zuseher, SR: Gerhard Grobelnik

SKN St. Pölten (3-4-2-1): Stolz, Lang, Riegler (46. Tomka), Salamon (78. Pemmer), Keiblinger (78. Wisak), Conte, Tursch, Schütz (87. Barlov), Llanez Jr., Monzialo (66. Kovacevic), Yakouba Silue

KSV 1919 (4-4-2): Krenn, Pichorner, Heindl, Iharos (88. Lalic), Mandler, Grgic, Sylla (79. Zikic), Sokcevic (46. Miskovic), Valdir (65. Walchhütter), Amaoh, Eloshvili (79. Bajrektarevic)

Torfolge: 0:1 (12. Eloshvili/Elfer), 1:1 (18. Silue), 2:1 (41. Salomon), 3:1 (54. Llanez jr.), 4:1 (84. Kovacevic)

Gelbe Karten: Riegler, Keiblinger, Tursch, Helm (Tr.), Llanez jr., Conte bzw. Grgic, Miskovic, Walchhütter

Gelb-Rote Karte: Miskovic (68. KSV)

Spielfilm: Live Ticker SKN St. Pölten versus KSV 1909

Bildcredit: Admiral/APA