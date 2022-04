Am 27. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga, der FC Liefering auf den GAK 1902. Und dabei waren es über weite Strecken der Begegnung die Gäste, die das spielbestimmende Team waren. Aber mit einer hohen Einsatzbereitschaft und ab der 41. Minute mit einem Akteur weniger, gelang es den Lieferingern einen Punkt auf die Habenseite zu bringen. Ein Punkt, mit dem dann vor allem die Salzburger ihre Freude hatten. Für den GAK waren das in Summe betrachtet zwei verlorene Zähler.

Kopfballduell zwischen dem Brasilianer im Dress des GAK, Pedro Felipe Santana, mit dem Lieferinger Samson Baidoo.

Roko Simic ballert Liefering in Führung

In den letzten 9 Begegnungen gelingt es den „Jungbullen“ nur einziges Mal voll anzuschreiben. Deshalb ist man sich auch einig, dass die biedere Bilanz aufpoliert gehört. Beim GAK läuft es recht ansehnlich. In den letzten 12 Partien muss man nur dreimal die Segel streichen. Zu Beginn der Begegnung sind einmal beide Teams damit beschäftigt, die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers entsprechend auszuloten. 3. Minute: Die "Rotjacken" gelangen zur ersten Gelegenheit. Ein Rusek-Kopfball streift nur knapp am Gehäuse vorbei.

Das ist schon einmal vielversprechend was die Steirer da in der Startphase so an den Tag legen. Erst so nach zehn Minuten können sich die Lieferinger etwas aus der Umklammerung befreien. 12. Minute: Peham wird eine Torchance am Silbertablett serviert. Mit Hilfe der rechten Torstange kann Keeper Stejskal aber Schlimmeres verhindern. Die "Jungbullen" haben alle Hände voll zu tun um die anbrausenden GAK'ler im Zaum zu halten.

Mit Fortdauer verbuchen auch die Hausherren gute Spielanteile. 36. Minute: Es gelingt mit 1:0 in Führung zu gehen. Ein glanzvoller mit sehr viel Gefühl gespielter Chipball kommt zum Stürmer, Simic lässt hier Tormann Meierhofer keinen Funken einer Chance und besorgt die Führung für die Hausherren. Einen "Höhepunkt" gibt es dann vor dem Pausenpfiff noch zu verbuchen. 41. Minute: Der Lieferinger Diakite sieht den Gelb-Roten Karton, demzufolge erweist er da seinen Kollegen einen Bärendienst in der zweiten Hälfte - Halbzeitstand: 1:0.

Der Lieferinger Torschütze Roko Simic ist darum bemüht, sich beim Zweikampf mit dem Grazer Markus Rusek zu behaupten.

Kalajdzic gleicht gegen 9 Lieferinger aus

Aufgrund der Tatsache, dass der GAK nun in Überzahl spielt, ist es durchaus vorstellbar, dass die Lieferinger da noch gröbere Probleme bekommen. Vor allem auch deshalb, weil die Gäste bei gleichem Kräfteverhältnis das stärkere Team abgeben. 48. Minute: Brandgefährlich, der GAK in allerhöchster Not - die Flanke kommt stark in die Mitte auf Roko Šimić, der Torschütze des 1:0 schießt sofort, der Abschluss wird geblockt - der Nachschuss von Luka Reischl wird im letzten Moment durch vereinte Kräfte ebenfalls in höchster Not entscheidend abgeblockt.

62. Minute: Das war die riesen Möglichkeit auf den Ausgleich für den GAK - Eckball von rechts kommend auf Kapitän Perchtold, er versucht es mit einem Abschluss per Kopf - das Leder geht hauchdünn rechts am Gehäuse vorbei. Den Hausherren gelingt es weitestgehend auch mit zwei Spielern weniger, die Bemühungen der GAK'ler unter Kontrolle zu halten. Diambou sieht in der 68. Minute ebenso die Ampelkarte. Bis zur 78. Minute, da gelingt den Gästen der verdiente Gleichstand. der eingewechselte Daniel Kalajdzic wird hier perfekt freigespielt und dieser lässt den Goalie überhaupt keine Chance und erzielt den 1:1-Ausgleich für den GAK.

Jetzt wollen es die Messner-Schützlinge wohlweislich wissen - ein Auswärtsdreier soll her. 86. Minute: Das war fast das 1:2 für den GAK - der soeben eingewechselte Stenzel hat die Führung am Fuß. Dieser Abschluss wird noch abgeblockt - der Nachschuss von Sangare geht hauchdünn vorbei, hier hätte Tormann Stejskal keine Chance mehr gehabt. So bleibt es zu guter Letzt bei der 1:1-Punkteteilung. In der nächsten Runde gastiert Liefering am Freitag, 6. Mai um 18:30 Uhr in Steyr. Der GAK besitzt dann am Tag darauf mit der Startzeit um 14:00 Uhr das Heimrecht gegen Dornbirn.

FC LIEFERING - GAK 1902 1:1 (1:0)

Freitag, 29. April 2022, 18:30 Uhr: Red Bull Arena, 400 Zuseher, SR: Alain Sadikovski

FC Liefering (4-3-1-2): Stejskal, Moswitzer (46. Wallner), Klicnik (92. Bijelic), Ibertsberger, Jano (70. Agyekum), Tijani, Diambou, Baidoo, Simic, Reischl (70. Kameri), Diakite

GAK 1902 (4-4-2): Meierhofer, Gantschnig (76. Graf), Köchl (85. Stenzel), Rosenberger, Koller, Rusek, Nutz (63. Fink), Sangare, Perchtold, Felipe (63. Kalajdzic), Peham

Torfolge: 1:0 (36. Simic), 1:1 (78. Kalajdzic)

Gelbe Karten: Moswitzer, Diakite, Diambou, Stejskal bzw. Perchtold, Koller, Gantschnig

Gelb-Rote Karten: Diakite (41. Liefering), Diambou (68. Liefering)

Fotocredit: Admiral/GEPA