Die Young Violets Austria Wien empfingen in der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SKU Ertl Glas Amstetten. Gegen die Niederösterreicher war bereits nach der 1. Halbzeit alles klar: Ein 0:2-Rückstand zur Pause und eine Rote Karte für Raphael Schifferl ebneten den Weg zur Heimniederlage der Young Violets. Amstetten erhöhte in der 2. Hälfte durch Tore von Offenthaler, Feiertag und Mayer noch zum deutlichen 5:0-Auswärtssieg.

Platzverweis als Vorentscheidung

Zunächst hatten beide Teams den Gegner jeweils gut im Griff, gute Torchancen ließen deshalb auf sich warten. Amstetten gelang es schließlich, das Spiel an sich zu reißen. Nach einer guten Kombination spielte Lukas Deinhofer Can Kurt auf der linken Seite frei, dieser traf unhaltbar für Mirko Kos zum 0:1 in die Maschen (32.). Ein Platzverweis in der 39. Spielminute sorgte dann für die Vorentscheidung im Spiel: Raphael Schifferl riss Stefan Feiertag zentral vor dem Sechzehner um, Schiedsrichter Jakob Semler zückte zu Recht die Rote Karte. Der fällige Freistoß aus guter Position bescherte den Gästen den zweiten Treffer des Abends: Roman Alin nahm Maß und versenkte den Ball stark über die Mauer im Tor (40.). Stefan Feiertag hatte noch vor der Pause die Chance zum 0:3, Kos hielt aber aus kurzer Distanz.

Die Überzahl machte sich bemerkbar

In Unterzahl starteten die Jungveilchen aber zunächst stark in die zweite Hälfte. Zwei Pfostenschüsse verhinderten allerdings den Anschlusstreffer für die Hausherren. Erst traf Florian Fischerauer per Freistoß nur die Stange, den zweiten Ball setzte sein Teamkollege Romeo Vucic dann an den anderen Pfosten (47.). Nach dieser überraschenden Doppelchance merkte man allerdings die numerische Überlegenheit der Gäste deutlich. Erst konnte Kos einen Versuch von Wale Musa Alli (52.) zwar noch parieren, auch gegen Philipp Schellnegger (57.) parierte der Violets-Schlussmann stark. Wenig später machten die Amstettner mit dem 0:3 aber alles klar: Nach einer Ecke wurde Philipp Offenthaler sträflich alleine gelassen, er nickte aus kurzer Distanz ein (58.).

Spätestens damit war auch die Gegenwehr der Favoritner gebrochen, Amstetten legte sogar noch nach. Alli dribbelte mit Tempo auf der rechten Seite, visierte den zweiten Pfosten an - und dort traf Stefan Feiertag aus wenigen Metern ins Tor (70.). Mirko Kos sah beim Gegentor zum 0:4 nicht wirklich gut aus. Besser agierte der Goalie noch in der Schlussphase der Partie: Einen Schuss vom eingewechselten Thomas Mayer lenkte er noch zur Ecke (82.), gegen John Frederiksen parierte Kos blitzschnell (83.). In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte Mayer den Schlusspunkt, via Chip-Ball über Goalie Kos traf er via Stange ins Tor.

In der Tabelle tut sich durch den Amstettner Sieg nicht allzu viel: Die Fallmann-Elf liegt weiterhin auf Platz vier, die Jungveilchen halten weiter bei 24 Punkten und stehen auf Platz 14.

ADMIRAL 2. Liga, 27. Runde

Young Violets Austria Wien - SKU Ertl Glas Amstetten 0:5 (0:2)

Freitag, 29. April 2022, 18:30 Uhr, GENERALI-Arena; 200 Zuschauer; SR Semler

Tore: 0:1 (32.) Can Kurt, 0:2 (40.) Roman Alin, 0:3 (58.) Philipp Offenthaler, 0:4 (70.) Stefan Feiertag, 0:5 (90.+5) Thomas Mayer

Rote Karte: 39. Raphael Schifferl (Young Violets, Torraub)

Startelf Young Violets: Kos - Smrcka, Hahn, Vucic, Gintsberger, Meisl, Ivkic, Schifferl, Kreiker, Coco, Pecar

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Deinhofer, Dirnberger, Stark, Ammerer, Alin, Offenthaler, Alli, Schellnegger, Feiertag

Zum Live-Ticker: Young Violets Austria Wien - SKU Ertl Glas Amstetten

Fotocredit: Josef Parak