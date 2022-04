Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Horn und dem Tabellenzweiten Floridsdorfer AC. Die Gäste gingen als haushoher Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:0-Sieg für die Wiener, die Tabellenführer Lustenau zumindest bis Samstag auf einen Zähler auf die Pelle rücken.

Druckvolle Floridsdorfer

Die Gäste starten druckvoll in die Partie. Nach wenigen Minuten gibt es schon die erste Chance: Elias Felber kommt zur Möglichkeit, doch das Runde will nicht in den Kasten. Dann auch die Horner mit einer Gelegenheit, doch Julian Klar vergibt aus guter Position. Floridsdorf wird in Folge dann aber stärker und stärker. Sowohl Marcel Monsberger als auch Marco Krainz vergeben aus aussichtsreicher Position. Horn kann jetzt kaum für Entlastungsangriffe sorgen. Die erste Halbzeit endet schließlich mit zwei Möglichkeiten für Monsberger und Christian Bubalovic, doch das Leder will nicht ins Netz der Horner, worauf der Schiri abpfeift und die beiden Teams in die Kabinen schickt.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Horner. Paul Gobara sieht wegen Foulspiel Rot und Horn ist ab sofort einen Mann weniger. Trotz Überzahlspiel sind die Horner in Folge gut im Spiel. Ab Minute 60 verlassen die Horner dann aber allmählich die Kräfte. Floridsdorfs Marcus Maier kann in dieser Phase eine gute Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. In der 64. Mintue ist es dann aber passiert. Elias Felber bleibt per Kopf vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 64. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 0:1. Die Horner versuchen mit Einwechslungen noch einmal ins Spiel zu kommen, doch anstatt des Ausgleichs macht Monsberger, nachdem er ideal bedient wird, aus kurzer Distanz zum 2:0. Zuvor hatte er bereits Aluminium getroffen. Er krönt also seine Leistung. Kurz darauf fällt auch noch das 3:0 - Joao Oliveira zieht im Strafraum trocken ab, ehe der Schiedsrichter das Spiel abpfeift und Floridsdorfer die drei Punkte mit nachhause nehmen.

SV Horn - FAC 0:3 (0:0)

Freitag, 29. April 2022, 18:30 Uhr: Sparkasse Horn Arena, SR: Christopher Jäger

SV Horn: F. Ehmann - J. Klar, F. Sturing, S. Biek, A. Briedl - M. Siverio, S. Marakis, M. Schelle, P. Gobara - A. Neumayer, J. Bauer

FAC: L. Gutlbauer - M. Krainz, A. Schmid, E. Felber, M. Rasner - C. Bubalovic, M. Monsberger, T. Komornyik - M. Maier, M. Becirovic, D. Ungar

Torfolge: 0:1 (64.) Felber, 0:2 (90.+2) Monsberger, 0:3 (90. +4) Oliveira

Liveticker als Nachlese: Horn - Floridsdorf

Foto: Josef Parak