Der FC Mohren Dornbirn 1913 und der SK Rapid II trafen in der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga im Ländle aufeinander. Obwohl die Jungrapidler über weite Strecken der Partie dominierend waren, holte sich die Elf von Interims-Coach Klaus Stocker die drei Punkte. Zwei Kontertore von Bauernfeind und Abdijanovic sorgten für den 2:1-Heimsieg der Rothosen.

Rapid dominiert, Dornbirn trifft

Rapid startete etwas besser ins Spiel, gleich in der 7. Minute fanden die Hütteldorfer eine Doppelchance vor: Leopold Querfeld versuchte sein Glück aus der Distanz, Nicholas Wunsch erwischte dann den Abpraller - Dornbirn-Keeper Maximilian Lang parierte aber bei beiden Versuchen stark. Aus dem Nichts schlugen dann die Dornbirner per Konter zu: Kilian Bauernfeind brachte die Außenseiter in der 19. Minute in Führung, zuvor marschierte Patrik Mijic mit dem Ball über's halbe Feld, traf dann nur die Latte, was zum Assist für Bauernfeind wurde.

Nur zwei Minuten später wurde es erneut gefährlich - allerdings auf der Gegenseite. Pascal Fallmann setzte Nicolas Binder in Szene. Binder hätte den Ball nur mehr über die Linie drücken müssen, ein Dornbirner Defensivspieler klärte aber in letzter Sekunde (21.).

Ansonsten zeigte sich den Zuschauern auf der Dornbirner Birkenwiese kein allzu chancenreiches Spiel. Erst kurz vor der Pause gab es wieder Action vor dem Tor: Rapids Oliver Strunz setzte sich stark gegen seinen Gegenspieler durch, und erzielte noch in der ersten Hälfte den Ausgleich zum 1:1 (40.).

Dornbirn und die Konter

Auch in der zweiten Hälfte dominierten die Jungrapidler - und erneut wurde ihnen ein Konter zum Verhängnis. Amir Abdijanovic bediente Stefan Wächter am zweiten Pfosten, dieser stellte auf 2:1 (57.).

Rapid tat sich in der Folge offensiv schwer, Chancen zu kreieren. Die beste Möglichkeit der zweiten Hälfte war ein Weitschuss von Adrian Hajdari (79.), der sein Ziel aber knapp verfehlte. Kurz vor Ende der Partie wurde es dann nochmal hektisch: Erst sah Dornbirn-Coach Klaus Stocker die Rote Karte. Dann wurde auch noch Dornbirns Thomas Baldauf des Feldes verwiesen. Er sah Rot wegen einer Tätlichkeit, nachdem er mit Dalibor Velimirovic (sah Gelb) aneinandergeraten war.

Durch den knappen 2:1-Sieg rücken die Dornbirner in der Tabelle wieder bis auf zwei Punkte an die Young Violets heran.

ADMIRAL 2. Liga, 27. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - SK Rapid II 2:1 (1:1)

Stadion Birkenwiese; 250 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 1:0 (19.) Kilian Bauernfeind, 1:1 (40.) Oliver Strunz, 2:1 (57.) Amir Abdijanovic

Rote Karte: 84. Klaus Stocker (Trainer Dornbirn, Unsportlichkeit), 86. Thomas Baldauf (Dornbirn, Tätlichkeit)

Startelf Dornbirn: Lang - Jokic, Favali, Santin, Bauernfeind, Wächter, Domig, Abdijanovic, Mijic, Awassi, Kircher

Startelf Rapid II: Pichler - Eggenfellner, Savic, Wunsch, Strunz, Kitagawa, Binder, Hajdari, Sattlberger, Fallmann, Querfeld

Zum Live-Ticker: FC Mohren Dornbirn 1913 - SK Rapid II

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL