Am Dienstag kam es in der Admiral 2. Liga zum Nachtragsspiel aus der 26. Runde. Dabei trafen die FC Juniors OÖ auf den FC Lieferung. Das Spiel wurde aufgrund der Salzburger Teilnahme an der Youth League verschoben. Und dabei gelang es dem Platzherrn sich formatfüllend in das Bild zu stellen. Satte 24 Spiele mussten vergehen bis es den Juniors OÖ gelang den 2. Sieg gutschreiben. Damit ist nach wie vor ordentlich Sand im Getriebe der "Jungbullen" gegeben.

Zweifachtorschütze Ibrahima Drame befand sich in toller Spiellaune - hier ist er dabei Lukas Ibertsberger das Leder abzuluchsen.

Ibrahima Drame schnürt den Doppelpack - 2:0!

Die Oberösterreicher, die auf eine Teilnahme in der nächsten Saison in der 2. Liga verzichten, bestreiten ihre Abschiedstour. Für die „Jungbullen“ geht es darum die Bilanz aufzupolieren. In den letzten 10 Spieltagen reicht es gerade einmal zu einem einzigen Sieg. Bei strahlenden Sonnenschein und 22 Grad müssen die Hausherren Trainer Takacs krankheitsbedingt vorgeben. Er wird vom Co Luka Pavlovic auf der Betreuerbank vertreten.

Das Spiel wird dann vom Start weg beiderseits sehr intensiv geführt. 6. Minute: Die erste dicke Möglichkeit finden die Gäste vor, aber Zeteny Jano setzt diese tolle Gelegenheit neben das Gehäuse. 11. Minute: Aber auch die Juniors können gefährlich auftreten, der Schuss von Dominik Weixelbraun verfehlt nur knapp sein Ziel. Die Spielanteile halten sich durchaus die Waage, der Außenseiter Juniors OÖ kann bislang stark mithalten. 19. Minute: Die Lieferinger werden eiskalt ausgekontert. Nach Weixelbraun-Zuspiel ist es der 20-jährige Senegalese Ibrahima Drame, der mit dem 1:0 zur Stelle ist.

23. Minute: Es steht 2:0! Diesmal ist Würdinger der Assistgeber, der Vollstrecker bleibt der selbe. Drame markiert mit seinem 11. Saisontor die rasche 2:0-Führung. 29. Minute: Roko Simic muss eigentlich das 2:1 machen, aber Keeper Lukas Jungwirth wehrt sensationell ab. 34. Minute: Dem Gastgeber bietet sich die Chance zum 3:0. Einen Kadlec-Kracher kann aber Torhüter Stejskal in den Corner abwehren. Liefering ist daraufhin am Drücker - die Juniors lassen aber nichts anbrennen - Halbzeitstand: 2:0.

Juniors-Defender Benjamin Wallquist, er markierte das 4:1 und Doppeltorschütze Roko Simic lieferten sich etliche beinharte Zweikämpfe.

Es kommt zu fünf weiteren Treffern - Endstand: 4:3.

So haben es sich die Lieferinger mit Sicherheit nicht vorgestellt. Aber die 2:0-Führung der Juniors OÖ besitzt durchaus seine Berechtigung. Jetzt werden die "Jungbullen" versuchen müssen, in Bälde auf allen Zylindern zu fahren, ansonsten kann das hier eine weitere empfindliche Niederlage setzen. 49. Minute: Drame macht Metehan Altunbas den Weg zum Tor frei, aber der bringt das Kunststück zuwege das leere Gehäuse zu verfehlen. Glück für die Gäste - ein 3:0 wäre wohl des Guten zuviel für die "Jungbullen". In der 51. Minute zappelt das Spielgerät dann im Tornetz, allerdings auf der anderen Seite.

Roko Simic gelangt nach Agyekum-Zuspiel ans Leder - da steht es nur mehr 2:1. Damit haben die Gäste den Fuß wieder in der Tür. 57. Minute: Altunbas erhöht auf 3:1. Erneut glänzt dabei Weixelbraun als perfekter Vorbereiter. Die Juniors OÖ agieren sehr hoch im Pressingspiel. Bislang schlagen die Heimischen die Gäste mit den eigenen Waffen. 68. Minute: Der eingewechselte Berki gelang in Schussposition, er hat sein Visier dabei aber schlecht eingestellt.

69. Minute: Es steht 4:1! Einen Würdinger-Schuss wehrt Keeper Stejskal an die Querlatte, beim Abpraller steht Wallquist richtig. Roko Simic verkürzt dann mit seinem 16. Saisontor in der 72. Minute auf 4:2. Die Heimischen können dann auch in der Schlussphase hervorragend Paroli bieten. Spielendstand: 4:3, Berki trifft noch in der 96. Minute. Ein Ergebnis, mit dem so nicht wirklich gerechnet werden konnte. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Freitag, 6. Mai um 18:30 Uhr in Amstetten. Zur selben geht es für die Lieferinger in Steyr um Meisterschaftspunkte.

FC JUNIORS OÖ - FC LIEFERING 4:3 (2:0)

Dienstag, 3. Mai 2022, 18:30 Uhr - Raiffeisen Arena Pasching, 200 Zuseher, SR: Florian Jandl

FC Juniors OÖ (4-4-2): Jungwirth (46. Polster), Softic, Würdinger, Wallquist, Wimmer, Wild, Valencia (74. Vicol), Kadlec (64. Sulzner), Weixelbraun, Drame (58. Michlmayr), Altunbas (74. Wimhofer)

FC Liefering (4-3-1-2): Stejskal, Baidoo, Ibertsberger, Bijelic (66.Omoregie), Wallner (66. Berki), Sahin (46. Klicnik), Tijani, Kameri, Jano (46. Agyekum), Simic, Reischl

Torfolge: 1:0 (19. Drame), 2:0 (23. Drame), 2:1 (51. Simic), 3:1 (57. Altunbas), 4:1 (69. Wallquist), 4:2 (72. Simic), 4:3 (96. Berki)

Gelbe Karten: Sulzner bzw. Tijani

Spielfilm: Live Ticker FC Juniors OÖ gg. FC Liefering

Fotocredit: FC Liefering/Getty Images