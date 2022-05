Am 28. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga, der SK Vorwärts Steyr auf den FC Liefering. Und dabei gelang es den Oberösterreichern einmal mehr, zuhause ganz stark zu performen. Aufgrund des Gebotenen geht der Sieg auch vollauf in Ordnung. Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur einer Minute stellte Steyr die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Steyr schockt Liefering mit einem Doppelschlag

Bei dieser Begegnung sind doch die Hausherren mit der Favoritenrolle behaftet. Die letzten vier Heimspiele kann man allesamt gewinnen, darunter auch die Partie gegen den FAC Wien. Die Lieferinger müssen beim Nachholspiel bei den Juniors OÖ überraschenderweise mit 3:4 die Segel streichen.

Zuerst sind einmal beide Teams darauf aus, die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers entsprechend auszuloten. Mit Fortdauer der Begegnung ist es dann der Gastgeber, der das Momentum auf seiner Seite hat. Und das auf überzeugende Art und Weise. So gelingt es innerhalb von nur einer Minute mit 2:0 in Führung zu gehen. 14. Minute: Nach einer Eckballhereingabe von der linken Seite durch Kevin Brandstätter köpft Julian Turi an der kurzen Stange zum 1:0 ein.

15. Minute: 2:0 durch Christopher Kröhn, der nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld alleine auf Adam Stejskal zuläuft und dem Goalie mit einem Schuss unter die Latte keine Chance lässt. Was dann klarerweise für die "Jungbullen" eine kalte Dusche darstellt. Steyr ist auch das klar dominierende Team, für die Lieferinger reicht es bestenfalls nur dazu Nadelstiche zu setzen. So kommt es dann auch, dass es mit dem 2:0-Spielstand in die Halbzeitpause geht.

Die Bemühungen der "Jungbullen" bleiben unbelohnt

Die "Jungbullen" werden wohl zumindest einen Gang höher schalten müssen, will man hier letztlich bei der Punktevergabe noch ein Wörtchen mitplaudern. Aber dem Gastgeber gelingt es auch im zweiten Durchgang sich formatfüllend in das Bild zu stellen. Demnach ist das für die Lieferinger eine echte "Challenge", hier noch einmal zurückzufinden in das Geschehen. Vorerst kommt es zu keinen weiteren Tormöglichkeiten mehr. Was dafür spricht, dass die beiden Abwehrreihen einen soliden Job verrichten. 61. Minute: Tolga Günes wird schön freigespielt und verzieht seinen Abschluss an der langen Stange.

Da war mehr drinnen für den Gastgeber. Die Lieferinger hadern einmal mehr mit dem Problem, beim Kreieren von Tormöglichkeiten mit zu wenig Nachdruck an die Sache heranzugehen. Aber in der 71. Minute klappt das endlich mit dem Vollstrecken für die Salzburger. Roko Simic trifft zum 2:1 ins Schwarze, er macht die Sache damit noch einmal richtig spannend. Die Aufhauser-Mannen wittern nun verstärkt die Chance, zumindest einen Zähler noch in trockene Tücher zu bringen.

82. Minute: Lukas Ibertsberger zieht seinen Freistoßball von der rechten Strafraumgrenze nur knapp über das Tor von Torhüter Thomas Turner. Letztendlich gelingt es den Steyrern dann die drei Zähler festzuhalten - Spielendstand: 2:1. In der vorletzten Runde gastiert Vorwärts Steyr am Freitag, 13. Mai um 18:30 Uhr in Dornbirn. Liefering muss zur selben Zeit bei Blau-Weiß Linz ran.

SK VORWÄRTS STEYR - FC LIEFERING 2:1 (2:0)

Freitag, 6. Mai, 2022, 18:30 Uhr, EK Kammerhofer-Arena Steyr, 1.150 Zuseher, SR: Oliver Fluch

SK Vorwärts Steyr (5-3-2): Turner, Pasic, Sahanek, Turi, Lageder, Dombaxi, Günes (68. Sivrikaya), Mayr-Fälten (78. Cirkovic), Brandstätter, Kröhn (78. Ezeala), Alak (68. Fischer)

FC Liefering (4-3-1-2): Stejskal, Wallner, Baidoo, Ibertsberger, Klicnik (68. Omoregie), Tijani, Agyekum (89. Reischl), Kameri, Diambou, Simic, Diakite

Torfolge: 1:0 (14. Turi), 2:0 (15. Kröhn), 2:1 (69. Simic)

Gelbe Karten: Dombaxi, Pasic, Turner bzw. Diambou

Fotocredit: FC Liefering/Getty Images