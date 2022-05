Am 28. Spieltag, traf in der ADMIRAL 2. Liga, der KSV 1919 auf die Young Violets. Und dabei überraschten die "Falken" Trainer Vlado Petrovic, er feierte seinen 50. Geburtstag, gleich mit einem 5:1-Heimerfolg. Die meiste Zeit verbrachte man in der Hälfte der "Jungveilchen". Letztlich ging der volle Erfolg, auch in dieser Höhe, völlig in Ordnung.

Dardan Shabanhaxhaj: 2 Tore und 2 Assist

Kurz vor dem Beginn dieser Partie stellte sich heraus, Innsbruck verzichtet auf einen Einspruch, dass es auch diesmal aus der Liga zu keinem Absteiger kommt. Demnach geht es bei diesem Spiel nur mehr darum, auf welchen Platz man sich letztlich behaupten kann. Die Hausherren sind es dann, die vom Start weg mächtig auf das Gaspedal steigen. 6. Minute: Ein rasch abgespielter Freistoßball gelangt zu Dardan Shabanhaxhaj, der nicht lange fackelt und die "Falken" rasch mit 1:0 in Führung ballert.

Bei dieser Spielaktion zeigen sich die Gäste nicht wirklich in Bilde bzw. bietet man den KSV'lern viel zu viel Freiraum. Wie dann auch beim 2:0 in der 10. Minute, der Torschütze ist erneut der Kosovare Shabanhaxhaj. Die Violets zeigen sich komplett von der Rolle. In der 15. Minute schrammt die Suchard-Truppe nur ganz knapp am dritten Gegentor vorbei. Mit den rasch vorgeführten Kapfenberger Angriffen haben die Gäste so ihre liebe Not.

22. Minute: Der Zweifach-Torschütze Shabanhaxhaj glänzt auch als Vorbereiter, der Vollstrecker zum 3:0 ist dann Levan Eloshvili. 30. Minute: KSV kommt spielerisch leicht vor das Violets-Tor. Winfried Amoah ist mit dem 4:0 zur Stelle, Vorarbeit einmal mehr Shabanhaxhaj. 34. Minute: Mit dem ersten Wiener Angriff steht es dann 4:1, Denis Dizdarevic ist aus kurzer Distanz erfolgreich. Aber das allermeiste spielt sich nach wie vor in der Hälfte der Gäste ab. So geht es dann auch mit dem deutlichen 4:1-Spielstand in die Halbzeitpause.

Die Young Violets stehen auf verlorenen Posten

So wie sich die erste Spielhälfte präsentiert hat, wäre alles andere wie ein Kapfenberger Heimsieg als faustdicke Überraschung zu werten. Aber noch ist sie am Leben, die kleine Chance für die "Jungveilchen". Aber kaum ist der zweite Durchgang angefiffen schon steht es 5:1. Winfried Amoah kann sich mit seinem zweiten Matchtreffer in die Schützenliste eintragen. Damit schwimmen die Felle den schwach agierenden Gästen endgültig auf und davon. Das Spiel verläuft wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Hauptstädter.

So liegt er auch in der Luft, der sechste KSV-Treffer, der das halbe Dutzend vollmachen soll. Das Gute daran für die jungen Austrianer ist es, dass es auch heuer zu keinem Absteiger kommt. In dieser Verfassung wäre das wohl eine ganz enge Geschichte geworden. Angriff auf Angriff rollt auf das "violette Gehäuse", den Wienern bleibt überhaupt keine Zeit zum durchschnaufen. In der Schlussphase können die Gäste die Angelegenheit dann etwas offener gestalten, Was aber vorwiegend daran liegt, dass der Hausherr entsprechend zurückschaltet.

Schlussendlich bleibt es dann beim hochverdienten 5:1-Spielstand. Ein sehr deutliches Lebenzeichen der Kapfenberger, die sich nach sechs Runden wieder mit einem Dreier zurückmelden. In der vorletzten Runde gastiert Kapfenberg am Freitag, 13. Mai um 18:30 Uhr beim FC Juniors OÖ. Die Young Violets besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen Rapid II.

KAPFENBERGER SV - YOUNG VIOLETS 5:1 (2:1)

Freitag, 6. Mai, 18:30 Uhr, 2022, Franz Fekete Stadion, 320 Zuseher, SR: Florian Jandl

Kapfenberger SV: Krenn, Pichorner, Heindl (46. Walchhütter), Mandler, Lalic, Grgic (63. Sokcevic), Sylla (63. Bajrektarevic), Shabanhaxhaj (73. Valdir), Eloshvili (73. Zikic), Puschl, Amoah

Young Violets: Wedl, Meisl, Araz, Gintsberger, Ivkic, Smrcka (46. Schmelzer), Hahn, Fischerauer (46. Hammond), Pecar (68. Hutter), Mester (53. Press), Dizdarevic (73. Jordania)

Torfolge: 1:0 (6. Shabanhaxhaj), 2:0 (10. Shabanhaxhaj), 3:0 (22. Eloshvili), 4:0 (30. Amoah), 4:1 (34. Dizdarevic), 5:1 (46. Amoah)

Gelbe Karten: Sylla, Grgic, Walchhütter, Puschl, Amoah bzw. Gintsberger, Hammond

Fotocredit: Richard Purgstaller (www.RIPU-Sportfotos.at)