Zwei Runden vor Saisonende hatte der SK Rapid II den SV Licht-Loidl Lafnitz in der ADMIRAL 2. Liga zu Gast. Mit einer effizienten Offensivleistung bezwangen die Südoststeirer die Gastgeber aus Hütteldorf schlussendlich klar mit 3:0. Lafnitz belegt damit nach 28 Spieltagen den starken vierten Tabellenplatz.

Führung aus dem Nichts

Den besseren Start in die Partie fanden hingegen die Gastgeber aus Hütteldorf vor: Dragoljub Savic flankte an den zweiten Pfosten, dort stand Pascal Fallmann zum Abschluss bereit (3.). Lafnitz-Keeper Lucas Wabnig parierte aber gedankenschnell, auch den zweiten Versuch durch Oliver Strunz wehrte er aus wenigen Metern ab. Die Jungrapidler machten in weiterer Folge weiter Dampf, erneut war es aber Wabnig, der gegen Strunz die Oberhand behielt (8.).

Entgegen dem Spielverlauf waren es dann die Lafnitzer, die die Führung für sich verbuchen konnten. Nach einem Ballverlust der Hütteldorfer im Mittelfeld schaltete Christian Lichtenberger am schnellsten, bediente Elias Neubauer (für ihn war es der erste Startelfeinsatz) - und dieser stellte mit einem Schuss ins lange Eck souverän auf 0:1 (17.).

In weiterer Folge flachte das Spielgeschehen etwas ab - bis zur 36. Minute. Rapid-Keeper Benjamin Göschl zeigte sich gegen Neubauer aber in guter Form und hielt seine Farben im Spiel.

Effiziente Lafnitzer

Auch nach der Pause waren es die Jungrapidler, die zunächst mit mehr Druck starteten. Durch Savic kamen die Hütteldorfer nach dem Seitenwechsel zur ersten Top-Chance, Lafnitz-Keeper Wabnig war aber erneut zur Stelle und verhinderte den Gegentreffer (47.). Und während die Rapidler an ihrer Chancenauswertung scheiterten, zeigten sich die Südoststeirer gnadenlos: Lukas Fadinger spielte erst Marvin Zwickl und Leopold Querfeld aus, legte dann ab auf Mark Große - und der verwandelte humorlos zum 0:2 (56.).

Mit dem 0:3 sorgten die Lafnitzer dann endgültig für die Vorentscheidung: Der eingewechselte Philipp Wendler sorgte für den dritten Treffer der Gäste, nachdem diese den Ball nicht geklärt bekamen (62.).

Rapid II ist nach dem 0:3 gegen Lafnitz nun bereits seit neun Partien ohne Sieg. Lafnitz hingegen ist seit sieben Spielen ungeschlagen, die Semlic-Elf steht mit 49 Punkten auf dem starken vierten Rang.

ADMIRAL 2. Liga, 28. Runde

SK Rapid II - SV Licht-Loidl Lafnitz 0:3 (0:1)

Allianz Stadion; 250 Zuschauer; SR Gmeiner

Tore: 0:1 (17.) Elias Neubauer, 0:2 (56.) Mark Große, 0:3 (62.) Philipp Wendler

Startelf Rapid II: Göschl - Eggenfellner, Savic, Strunz, Sulzbacher, Hajdari, Schobesberger, Kanuric, Fallmann, Querfeld, Velimirovic

Startelf Lafnitz: Wabnig - Umjenovic, Grasser, Sittsam, Wohlmuth, Gölles, Siegl, Fadinger, Neubauer, Lichtenberger, Grosse

Zum Live-Ticker: SK Rapid II - SV Licht-Loidl Lafnitz

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL