In der Runde 29 der Admiral 2. Liga gastierte der FC Juniors OÖ beim SKU Ertl Glas Amstetten. Für die Heimmannschaft waren drei Punkte Pflicht, die Fallmann-Elf ist ja noch voll im Rennen um den dritten Tabellenplatz. Nach zögerlichen 45 Minuten, bei der die Besucher nicht mit Torchancen verwöhnt wurden, reichte den Gästen im zweiten Durchgang ein Treffer, um die drei Punkte mit in die Heimat zu nehmen.

Der FC Juniors Oberösterreich sorgte für eine Überraschung und holte in Amstetten drei Punkte

Wenig Torszenen in der ersten Hälfte

Im ersten Durchgang gab es für die Besucher nicht viel zu bestaunen. Nach elf Minuten waren die Gäste das erstemal gefährlich vor dem Heim-Tor anzutreffen - sie brachten den Ball aber nicht im Gehäuse unter. Im Gegenzug herrschte dann im Strafraum der Oberösterreicher Alarm, doch Philipp Offenthaler hatte seine liebe Mühe das Spielgerät über die Linie zu drücken. Ibrahima Drame (Juniors 26.) und Roman Alin (Amstetten, 33.) versuchten dann auch noch einmal ihr Glück - beide Keeper hielten aber ihren Kasten rein. Mit dem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Dominik Weixelbraun war für den Siegestreffer verantwortlich

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann um einiges besser. Nach zwei tollen Möglichkeiten für die Gastgeber (51. + 56.) korrigierte Dominik Weixelbraun in der 61. Minute das Ergebnis auf 0:1. Kurz vor Schluss vergab der Amstettner Thomas Mayer eine Chance - die Führung der Gäste blieb bestehen. In der Nachspielzeit hatten die Auswärtigen noch einmal Glück - eine Möglichkeit von Amstetten gelangte nicht ins Tor - es blieb beim überraschenden 1:0 Auswärtserfolg der Oberösterreich Juniors.

SKU AMSTETTEN - FC JUNIORS OÖ 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (Weixelbraun 61.)

Ertl Glas Stadion; Amstetten; Hameter; Kühr; Schüttengruber

Aufstellungen:

Amstetten SKU: David Affengruber - Can Kurt, Sebastian Dirnberger - Sebastian Leimhofer (74. John Frederiksen), Arne Ammerer (K), Roman Alin, Philipp Offenthaler, Wale Musa Alli, Philipp Schellnegger (64. Thomas Mayer), Dino Kovacec (74. Bojan Mustecic) - Stefan Feiertag

Juniors OÖ FC: Tobias Okiki Lawal - Erwin Softic, Moritz Würdinger (71. Adam Griger), Benjamin Wallquist, Sebastian Wimmer (K), Enrique Wild (95. Stefan Radulovic) - Fredy Alexander Valencia Ramos (93. Strahinja Kerkez), Marco Kadlec (46. Alexander Michlmayr) - Dominik Weixelbraun, Ibrahima Drame (46. Marco Alessandro Sulzner), Metehan Altunbas

