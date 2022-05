In der 28. und drittletzten Runde der ADMIRAL 2. Liga kam es für den amtierenden Meister FC Blau-Weiß Linz nach dem Heimspiel gegen Spitzenreiter SC Austria Lustenau (1:1) zum nächsten Top-Spiel gegen den zweiten Aufstiegs-Aspiranten, den Floridsdorfer AC. Für die Elf von Mitja Mörec galt es vorzulegen, um den Druck auf die Vorarlberger (2-Punkte-Vorsprung vor der Runde), die Sonntagmorgen daheim den SKN St. Pölten (10:30 Uhr) empfangen, zu erhöhen. Was dank der Tore von Anthony Schmid (77.) und Marco Krainz (90.+4) hinten heraus im Spiel realisierte wurde. Mit dem 2:0-Heimsieg klettert der FAC vorerst auf Rang 1.

Bei Blau-Weiß Linz, das im Herbst das Hinspiel daheim gegen den FAC durch Oliveiras Doppelpack mit 0:2 verloren hatte, setzte Chefcoach Gerald Scheiblehner zum dritten Mal in Folge auf die gleiche Startelf. Beide Top-Teams der Liga taktisch diszipliniert und mit gehörigem Respekt neutralisierten sich weitestgehend in diesem spannenden Spiel vor stattlicher Kulisse auf dem FAC-Platz.

Erste Top-Torchance nach einer Viertelstunde durch Monsberger, der nach Schmid-Flanke von links das Spielgerät aus der Drehung nahm - Pracht-Parade vom Linzer Schlussmann Schmid. Der sich elf Minuten später wieder als starker Rückhalt erwies und einen Schussball von Anthony Schmid parierte. Auf der Gegenseite verschaffte Fabian Windhager FAC-Goalie Gütlbauer nach einer halben Stunde den ersten "Arbeits-Nachweis" - der Linzer zog ab - Gütlbauer wehrte ab zur Ecke.

Kurz vor der Pause brachte Flavio eine ambitionierte Flanke, die Linzer Abwehr unsortiert, ehe der Ball zu Krainz kam, der zu Fall kam und den Elfmeter forderte - die Pfeife vom erfahrenen Referee Harkam blieb stumm (44.).

Anthony Schmid nutzte Verwirrung vor Gäste-Gehäuse

Muntere, intensive Partie auch nach Wiederbeginn, mit Halbchancen und leichten Vorteilen für den FAC. Der dann mit Beginn der Schlussviertelstunde den ersehnten Grund zum Jubeln hatte durch Anthony Schmid. Nach einer lang gezogenene Linksflanke auf Bubalovic kam der Linzer Keeper Nicolas Schmid aus seinem Kasten, doch der FAC-Kapitän war einen Tick schneller am Ball, ehe die Kugel den Weg zum völlig alleinstehenden Anthony Schmid fand. Der 23-jährige, gebürtige Straßburger mit österreichischem Maß nutzte die Gunst der Gelegenheit und zimmert das Runde zu seinem 11. Saisontor ins "Eckige".

Die Linzer mobilisierten letzte Kräfte, machten mehr auf und eröffneten dem abgeklärt und selbstbewusst auftretenden FAC dadurch Räume. Bei einem dieser Konter kam es in der sechsminütigen Nachspielzeit zum Foulelfmeter, den Marko Krainz sicher zum 2:0-Endstand verwandelte, halbhoch platziert in die rechte Ecke. Damit war für die Floridsdorfer der sechste Heimsieg in Folge besiegelt - "blütenweiße Heimweste" in 2022 obendrein für die Wiener, die damit vorläufig den SC Austria Lustenau - der erst am Sonntag spielt - überholen und spätestens bis Sonntag bei einem Zähler Vorsprung auf Rang 1 klettern.

Floridsdorfer AC - FC Blau-Weiß Linz 2:0 (0:0)

Freitag, 6. Mai 2022, 20:25 Uhr FAC-Platz, Z: 1600, SR: Alexander Harkam.

FAC: Gütlbauer; Bubalovic, Becirovic (Kap.), M. Krainz, Krasniqi (73. Ungar), Felber, Rasner, Flavio (73. Puchegger), M. Maier, A. Schmid (83. Rechberger), Monsberger (66. Oliveira). Trainer: Mitja Mörec

FC Blau-Weiß Linz: N. Schmid; Windhager, Strauss, Schösswendter, Maranda, Pirkl; T. Koch, Brandner (Kap.), M. Seidl (68. Kostic); Mensah (89. Neumayr), Mayulu. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Tore: 1:0 (77.) A. Schmid, 2:0 (94., Foulelfmeter) M. Krainz.

Gelbe Karten: Bubalovic, M. Krainz / Schösswendter, Pirkl.

