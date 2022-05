Der GAK empfing am Samstagnachmittag in der 28. Runde der 2. Liga den FC Dornbirn. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Erfolg für die Grazer - ein verdienter Sieg für die Grazer.

Führung für den GAK

Die Rotjacken übernehmen gleich jedoch vorsichtig das Heft in die Hand. In Folge eines Freistoßes gibt Markus Rusek den ersten nennenswerten Torchance ab, der das Ziel aber doch relativ deutlich verfehlt. Der nächte Vorstoß läuft über das Halbfeld, auch der Pass in die Tiefe ist gut getimed. Allerdings steht David Peharm leicht im Abseits. Dann kommt die Kugel hoch an den zweiten Pfosten gezirkelt, David Peharm steigt zum Kopfball hoch und setzt diesen knapp neben das Dornbirn-Tor. Die Führung liegt in der Luft. Und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Daniel Kalajdzic setzt Gerald Nutz mit einem Steilpass ideal in Szene und der verwertet mühelos zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Kurz darauf kommen die Rotjacken erneut über die Mitte. Daniel Kalajdzic probiert sich aus der zweite Reihe. Sein Schuss geht am rechten Pfosten vorbei. Dann taucht Daniel Kalajdzic vor dem Tor auf. Diesmal kommt die Hereingabe vom Flügel, doch wieder war sein Visier zu ungenau eingestellt. Praktisch mit dem Pausenpfiff noch eine Chance für die Gastgeber: Über die Mitte kommt der Pass auf Thomas Fink, dessen Abschluss das Ziel knapp verfehlt. Dann geht es in die Kabinen.

GAK baut Führung aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist Dornbirn besser. Sie kommen endlich auch einmal gefährlich vors Tor. Ein guter Kopfball von Sebastian Santin muss vom GAK-Golie entschärft werden. Die Gastgeber machen es besser - es gibt Elfmeter und Peham verwertet stark. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann der GAK über Nutz. Diesmal geht sein Schuss knapp links am Dornbirner Gehäuse vorbei. Insgesamt bereits der siebente Abschluss der Hausherren. In Folge gibt es Chancen hüben wie drüben, diesmal sind wieder die Gäste am Zug. Der Kopfball von Patrik Mijic verfehlt das GAK-Tor aber relativ deutlich. In Folge verwalten die Rotjacken die klare Führung und bringen die drei Punkte sicher über die Zeit.

GAK - Dornbirn 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (16. Nutz) 2:0 (59. Peham)

UPC Arena; SR Fröhlacher

Aufstellungen:

GAK: Meierhofer - Graf, F. Köchl, Rosenberger, Koller - Rusek, Nutz, Fink, Stenzel - Peharm, Kalajdzic

Dornbirn: Lang - Jokic, Favali Batalha, Santin, Katnik - Bauernfeind, Friedrich, Wächter, Domig - Awassi, Kircher

Foto: RIPU