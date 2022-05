Zur Sonntagsmatinee wollte sich der SC Austria Lustenau gegen den spusu SKN St. Pölten die Tabellenführung der ADMIRAL 2. Liga zurückholen. Mit einem eindrucksvollen 3:0-Sieg gegen schwache Niederösterreicher gelang den Vorarlbergern dieses Unterfangen mit Bravour. Zwei Runden vor Schluss steht die Mader-Elf damit wieder zwei Punkte vor dem FAC auf Platz eins.

Wilde St. Pöltner Abwehrleistung

Lustenau startete druckvoll in die Partie - und profitierte dabei vom teils abenteuerlichen Spiel der SKN-Defensive. So bescherte ein Abspielfehler von Gäste-Keeper Franz Stolz den Grün-Weißen die erste Großchance: Der wiedergenesene Haris Tabakovic wurde aber etwas überrascht und konnte den Ball nicht verwerten (3.). Fünf Minuten später landete der Ball dann aber im Netz: Hakim Guenouche hatte auf der linken Seite Zeit und Platz, seine Hereingabe wurde von Karim Conte unabsichtlich auf Michael Cheukoua serviert, dessen Abschluss landete - nachdem Conte ihn unhaltbar abgefälscht hatte - in den Maschen (9.).

Nach dem Gegentreffer wurde St. Pölten etwas stärker, spielte zielstrebiger auf das Lustenauer Tor. Der nächste Treffer fiel aber dennoch wieder auf der Gegenseite: Und erneut war es die Defensive der Niederösterreicher, die maßgeblich beteiligt war. David Riegler verlor den Ball auf der linken Abwehrseite, Torwart Stolz eilte währenddessen ohne Not aus seinem Tor - und Tabakovic sah gedankenschnell das komplett freie Tor und schob aus 25 Metern zum 2:0 ein (23.).

Spätestens in der 29. Spielminute war die Partie dann entschieden: Muhammed Cham zirkelte den Ball von rechts auf’s Tor, Tabakovic streichelte den Ball vor dem Keeper noch mit dem Kopf - und das 3:0 stand auf der Anzeigetafel. Lustenau spielte weiter munter nach vorne, wurde durch einen Distanzschuss von Cham (37.) noch einmal gefährlich. Dieses Mal parierte Stolz aber gut.

Im Schongang zu Ende gespielt

In der zweiten Hälfte ließen es die Lustenauer etwas ruhiger angehen, St. Pölten versuchte sich etwas mehr in der Offensive. Allerdings, ohne wirklich gefährlich zu werden. Mehr Gefahr strahlten die Lustenauer aus: Der eingewechselte Teixeira scheiterte etwa aus spitzem Winkel an Stolz (62.). Auch Nicolai Bösch hatte das 4:0 auf dem Fuß, sein Schuss geriet aber zu zentral auf den Keeper (85.). In Minute 90 scheiterte zudem Jan Stefanon an Stolz. Ansonsten war die zweite Hälfte etwas gemächlich: Lustenau hatte das Spiel komplett unter Kontrolle, die Elf von Stephan Helm schien nicht mehr an das Wunder zu glauben.

Mit dem klaren 3:0-Sieg über St. Pölten stehen die Lustenauer - zumindest vorübergehend - wieder mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenrang. Dies könnte sich aber noch ändern, sollte Wacker Innsbruck die Saison nicht zu Ende spielen können: Dann würden alle Spiele annuliert werden, Lustenau würde dadurch sechs Punkte verlieren, der FAC nur vier. Aufgrund zweier Siege im direkten Duell (3:1 & 2:1) würde der Matchball dann in Floridsdorf liegen.

ADMIRAL 2. Liga, 28. Runde

SC Austria Lustenau - SKN St. Pölten 3:0 (3:0)

Reichshofstadion; 3200 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: 1:0 (9.) Michael Cheukoua, 2:0 (23.) Haris Tabakovic, 3:0 (29.) Haris Tabakovic

Gelbe Karten: Hugonet (6.), Türkmen (39.)

Startelf Lustenau: Schierl - Hugonet, Gmeiner, Guenouche (84. Wallace), Anderson, Maak (70. Stefanon), Baiye, Türkmen, Cham (84. Berger), Cheukoua (60. Teixeira), Tabakovic (84. Bösch)

Startelf St. Pölten: Stolz - Tomka, Conte (87. Wisak), Davies (82. Drljepan), Riegler, Schütz (75. Barlov), Tursch, Pemmer (46. Alexiev), Llanez jr. (46. Kovacevic), Silue, Monzialo

Zum Live-Ticker: SC Austria Lustenau - SKN St. Pölten

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL