Der SV Horn empfing am Freitagabend in der 29. Runde der ADMIRAL 2. Liga Austria Lustenau. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Auch wenn es bis zum Schluss spannend war. Am Ende konnten sich die Lustenauer mit 2:1 durchsetzen und dürfen eine Runde vor Schluss über den WIederaufstieg in die Bundesliga jubeln. Man liegt eine Runde mit fünf Punkten Vorsprung uneinholbar voran.

Führung für Lustenau

Die Lustenauer sind von der ersten Minute an das stärkere Team. Sie geben von Beginn an Gas und setzen die Gastgeber unter Druck. Muhammed-Cham Saracevic und Michael Cheukoua vergiben nach wenigen Augenblicken bereits zwei Gelegenheiten zur Führung. Horn tut sich noch etwas schwer, hat sich aber viel vorgenommen. In der 25. Minute ist es schließlich passiert und das Leder zappelt im Netz, und zwar im Netz von Horn - Julian Klar drückt den Ball über die Linie - allerdings über die eigene - und stellt auf 0:1. Mit der Führung im Rücken wollen die Lustenauer nachlegen, was aber nicht gelingt. Michael Cheukoua und Jean Hugonet vergeben in dieser Phase. Dann geht es mit dem 1:0 für die Gäste auch in die Pause.

Schneller Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Lustenauer. Gleich nach Wiederbeginn gleichen die Horner nämlich aus. Burak Yilmaz versenkt das Leder im Kasten. Damit ist wieder alles offen und Horn bleibt am Drücker. Kurz darauf die nächste Gelegenheit, doch der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei. In der 65. Minute führen dann wieder die Lustenauer. Hereingabe von der linken Seite und plötzlich zappelt das Leder im Tor - wieder Eigentor. Damit liegen die Lustenauer im Moment fünf Punkte vor den Floridsdorfern und dürfen eine Runde vor Schluss über den Aufstieg jubeln. Daran ändert auch ein möglicher vorzeitiger Ausstieg der Innsbrucker nichts. In der 72. Minute dann die Top-Chance für die Lustenauer auf die Entscheidung, doch Tapakovic scheitert aus kurzer Distanz am gegnerischen Goalie. Nur wenige Augenblicke beinahe der Ausgleich, doch der Goalie der Lustenauer hält den Schuss von Neumayer. Es bleibt schließlich dabei - Lustenau bringt die drei Punkte über die Zeit.

ADMIRAL 2. Liga, 29. Runde

SV Horn - Austria Lustenau 1:2 (0:1)

Sparkasse Horn Arena; 500 Zuschauer; SR Harkam

Tore: 0:1 (25.) Julian Klar (ET), 1:1 (51.) Burak Yilmaz, 1:2, 1:2 (65) Paul Gobara 1:2

Startelf Horn: F. Ehmann - J. Klar, F. Sturing, Yilmaz, M. Majnovics - B. Yilmaz, P. Gobara, P. Macher, A. Neumayer - J. Bauer, A. Gashi

Startelf Austria Lustenau: J. Hugonet - B. Baiye, F. Gmeiner, C. Türkmen, M. Saracevic - M. Cheukoua, H. Guenouche, H. Tabakovic, D. Schierl - Anderson, M. Maak

