In der Grazer Merkur-Arena duellierten zum Showdown der Admiral 2. Liga der GAK 1902 mit dem SV Licht-Loidl Lafnitz. Obwohl es bei dieser Begegnung um die sprichwörtliche "goldene Ananas" ging, schenkten sich die beiden Teams nichts und boten eine anschauliche Leistung. Nach einer 2:0 Halbzeitführung für den Grazer Stadtklub fiel in die endgültige Entscheidung in Minute 71, in der David Peham mit einem Doppelschlag das 4:0 herstellte. Die Begegnung endete mit 4:1.

David Peham sorgte binnen zwei Minuten für zwei Treffer.

Phillip Siegl traf nach zehn Minuten nur die Querlatte

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für die Gastgeber. In der 10. Minute zündete Daniel Gremsl den Turbo übergab die Kugel auf Philipp Siegl und der zimmerte aus der Distanz einfach so drauf - der Ball landete an der Querlatte. Die Partie lief jetzt hin und her, beide Teams kamen zu guten Chancen. In Minute 19 klingelte es dann im Kasten der Lafnitzer. Nach einem Fehler von Fabian Wohlmuth - er spielte den Ball direkt auf David Peham - traf Paul Kiedl nach schönem Zuspiel von Peham zum 1:0.

Nur zwei Minuten später brannte es wiederum lichterloh im Lafnitzer Strafraum - wieder kam Kiedl frei zum Schuss - jedoch fand der Grazer diesmal in Andreas Zingl seinen Meister. Die Begegnung geizte auch weiterhin nicht mit Torchancen, wogleich der GAK bis zum Halbzeitpfiff die besseren hatte. In Minute 41 zog Stephan Palla in Richtung Strafraum, er übergab an Mrako Rusek, dieser erblickte seinen Mitspieler Marco Perchtold, spielte ihm auf - und der Kapitän zog mit voller Wucht ab und bugsierte den Ball ins linke untere Eck. Mit dem Zweit-Tore-Vorsprung aus Sicht der Heimischen ging es die Kabinen.

David Peham und Paul Kiedl waren heute nicht zu stoppen

In der Startphase des zweiten Durchgangs waren die Oststeirer das offensivere Team, suchten den direkten Weg zum Tor - dieser endete aber meistens vor der Gefahrenzone. Diese Euphorie hielt allerdings nur bis zur 70. Minute, denn da machte der GAK mit einem Doppelschlag dem Lafnitzer Treiben ein Ende. Nach Zuspiel von Kiedl erhöhte David Peham auf 3:0. Die Rotjacken hatten noch gar nicht richtig fertiggejubelt, als Peham noch einmal zu schlug. Nach einer schönen Kombination mit Kiedl sorgte er mit dem 4:0 für klare Verhältnisse (71.).

Jetzt war der Braten in der Merkur-Arena natürlich gegessen, der GAK ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Der Ehrentreffer von Phillip Wendler in der 80. Minute fiel aus Lafnitzer Sicht viel zu spät und diente nur mehr der Ergebniskorrektur. Am Ende feierte der Grazer Stadtklub gemeinsam mit den 2000 Fans im Stadion den 4:0 Derbysieg. Ein gelungener Saisonausklang für die Grazer Athletiker.

GAK 1902 - SV LICHT LOIDL LAFNITZ 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (19. Kiedl), 2:0 (41. Perchtold), 3:0 und 4:0 (70. und 71. Peham)

Merkur-Arena; Graz; 2000 Besucher; Barmaksiz - Hartl - El Sadany

Aufstellungen:

GAK 1902: Jakob Meierhofer (90. Georg Suprun) - Stephan Palla, Lukas Graf, Marco Sebastian Gantschnig, Benjamin Rosenberger (84. Michael Huber) - Markus Rusek, Gerald Nutz (83. Emir Poric), Marco Perchtold (K), Thomas Fink (83. Markus Stenzel) - David Peham, Paul Kiedl (73. Roland Hartmann)

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Daniel Gremsl, Christoph Halper (65. Thorsten Schriebl), Georg Grasser (65. Manuel Pfeifer), Fabian Wohlmuth, Stefan Gölles, Philipp Siegl, Lukas Fadinger, Christian Lichtenberger (65. Philipp Wendler), Mark Grosse (84. Marvin Hernaus)

Foto: GEPA-Admiral