Am Sonntagnachmittag kam es in der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen Austria Lustenau und den Young Violets. Die Gastgeber, die vor der Partie bereits als Meister und Aufsteiger feststanden, gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Am Ende gab es einen 4:0-Kantersieg.

Glasklare Angelegenheit

Die Hausherren geben von Beginn weg den Ton an. Zunächst klärt die Austria eine Cheukoua-Flanke im Verbund, wenig später klärt sie gegen Tabakovic. In der elften Minute geht Lustenau mit der ersten brauchbaren Chance direkt in Front. Nach einer sehr feinen Vorlage von Guenouche behält Michael Cheukoua vor Gindl die Übersicht und stellt auf 1:0 für die Hausherren. Mit der Führung im Rücken wollen die Vorarlberger nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Dann die Riesenchance für die Hausherren aufs zweite Tor - ein toller Pass kommt mit viel Wucht von der rechten Seite genau auf den Fuß von Tabakovic, der ihn volley nimmt - aus kürzester Distanz über den Kasten. Dann steht es 2:0. Die Gäste verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung, Tabakovic bedient Cheukoua und der schiebt die Kugel im Fallen irgendwie über die Linie. Mit dem Pausenpfiff fällt das 3:0. Ein Fehler im Spielaufbau der Violets, Bryan Silva Teixeira läuft mutterseelenalleine auf Gindl zu, umkurvt den Schlussmann und markiert das 3:0.

Keine Chance für Young Violets

Auch im zweiten Durchgang dominieren die Lustenau das Spiel nach Belieben. Allerdings dauert es dieses Mal bis zum Treffer. Man lässt aber auch die Wiener nun spielen und so kommen auch sie zu der einen oder anderen Halbchance, die aber nicht genutzt wird. In der 67. Minute schließlich das 4:0 für Lustenau. Tabakovic trifft vom Elferpunkt. Lustenau macht in den letzten Minuten nur noch das Nötigste, die Young Violets geben sich trotz des aussichtslosen Ergebnisses keineswegs auf.

Die Spielsaison 21/22 ist damit zu Ende gespielt. Weiter geht es mit der neuen Spielzeit 22/23 dann am Freitag, 24. Juli. Mit Admira Wacker steht der Absteiger aus der Bundesliga fest. Der erste RL-Aufsteiger ist der First Vienna FC, der Zweite wird Sturm Graz II oder Hertha Wels sein.

AUSTRIA LUSTENAU - YOUNG VIOLETS 4:0 (3:0)

Sonntag, 22. Mai, 17:00 Uhr, Reichshofstadion, SR: Florian Jandl

Austria Lustenau: Domenik Schierl - Jean Hugonet, Fabian Gmeiner, Hakim Guenouche, Dragan Marceta, Anderson Dos Santos Gomes - Brandon Baiye, Pius Grabher (K) - Bryan Silva Teixeira, Michael Cheukoua, Haris Tabakovic

Young Violets: Mathias Gindl, Tristan Shane Hammond, Armand Smrcka, Josef Pross, Niels Hahn (K), Silvio Apollonio, Mario Gintsberger, Florian Fischerauer, Timo Schmelzer, Raphael Schifferl, Denis Dizdarevic

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL