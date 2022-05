Zum Saisonabschluss empfing der SK Rapid II den SKU Ertl Glas Amstetten in der ADMIRAL 2. Liga. Mit einer starken Leistung holten sich die Jungrapidler einen 5:2-Heimsieg gegen die Niederösterreicher. Doppelpacks von Rene Kriwak und dem eingewechselten Tobias Hedl ebneten dabei den Weg zum Sieg.

Chancenreiche erste Hälfte

Die Jungrapidler starteten druckvoll in die erste Hälfte: Bereits nach drei Minuten verfehlte Mustafa Kocyigit aus der Distanz das Tor nur knapp. Nur eine Minute später hatte dann Enes Tepecik die Führung auf dem Fuß, aus zehn Metern verfehlte er aber sein Ziel. Und abermals eine Minute später folgte die nächste Tepecik-Topchance - der Ball prallte nach einem Distanzschuss aber nur an die Stange (5.).

Komplett konträr dem Spielverlauf erzielte Amstetten anschließend die Führung: Eine Hereingabe in den Strafraum wurde der Ball von Wale Musa Alli per Kopf verlängert, via Innenstange landete der Ball dann im Tor (6.). Doch Rapid ließ sich nicht beirren und schlug gleich doppelt zurück: Erst erzielte Rene Kriwak den Ausgleich (12.), fünf Minuten später drehte Tepecik auf: Erst ließ er mit einem Solo die Amstettner Abwehr aussteigen, dann überlupfte er Keeper Benedikt Tober klasse (17.).

Und es ging munter weiter: Erst verfehlten Mustafa Kocyigit und Denis Bosnjak eine Flanke (21.), dann setzte Kriwak einen Ball per Kopf nur an die Latte (30.). Und weil die Amstettner ihre wenigen Chancen auch nicht nutzen konnten, ging es mit dem 2:1 in die Pause.

Die Joker schlagen zu

Auch in Hälfte zwei zeigten sich die Rapidler dominant: Rene Kriwak schnürte in der 50. Minute per Kopf den Doppelpack. Amstetten kam zwar noch einmal heran, Philipp Offenthaler erzielte nach einer Ecke das 3:2. Dann aber machten die Hütteldorfer alles klar. Per Konter stellten die Jungrapidler den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her: Der eingewechselte Jan Kirchmayer servierte den Ball auf Joker Tobias Hedl, dieser erzielte das 4:2 (84.). Nur vier Minuten später traf Hedl wieder, dieses Mal nach Assist von Benjamin Kanuric - ebenfalls eingewechselt (88.). In der Nachspielzeit hätte Hedl zudem fast noch Tor Nummer drei erzielt - wenige Zentimeter fehlten aber zum Hattrick.

Mit dem 5:2-Sieg über Amstetten fixiert Rapid II den 11. Tabellenrang. Amstetten beendet nach der etwas überraschenden Niederlage die Saison auf Platz fünf.

ADMIRAL 2. Liga, 30. Runde

SK Rapid II - SKU Ertl Glas Amstetten 5:2 (2:1)

Allianz Stadion; SR Semler

Tore: 0:1 (6.) Wale Musa Alli, 1:1 (12.) Rene Kriwak, 2:1 (17.) Enes Tepecik, 3:1 (50.) Rene Kriwak, 3:2 (72.) Philipp Offenthaler, 4:2 (84.) Tobias Hedl, 5:2 (88.) Tobias Hedl

Rapid II: Orgler - Eggenfellner, Tambwe-Kasengele, Bosnjak, Kocyigit, Softic, Sattlberger, Fallmann, Tepecik, Kriwak, Zwickl

Amstetten: Tober - Kurt, Deinhofer, Dirnberger, Stark, Ammerer, Alin, Offenthaler, Alli, Feiertag, Mayer

Zum Live-Ticker: SK Rapid II - SKU Ertl Glas Amstetten

Fotocredit: Josef Parak