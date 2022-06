Michael Liendl trägt in der kommenden Saison das Trikot des GAK 1902. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Mit dem ehemaligen Kapitän des WAC kommt geballte Kreativität und Erfahrung nach Graz-Weinzödl: Rund 300 Bundesliga-Spiele, 21 Europa League-Einsätze, 125 Spiele in der österreichischen und 109 Einsätze in der Deutschen 2. Liga stehen in seinem Lebenslauf. Für den 36-jährigen ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn bereits in der Saison 2003/04 trug er das Dress des GAK. Danach folgten Stationen in Kapfenberg, bei der Wiener Austria, beim WAC, bei der Fortuna in Düsseldorf, bei 1860 München, Twente Entschede und nochmals beim WAC.

"Alle GAK-Fans wissen: Michael ist ein Spieler von absolutem Top-Format. Seine spielerische Klasse ist unbestritten, immerhin hat er sie in der vergangenen Saison auch in 30 Bundesligaspielen gezeigt. Von seiner Erfahrung werden vor allem auch unseren jüngeren Spielern profitieren," betont Dieter Elsneg den Wert dieses Transfers für den GAK 1902.

Auch Liendl selbst blickt bereits motiviert auf die kommende Saison: "Endlich wieder dort zurück, wo alles angefangen hat! Ich freue mich, den GAK bei den nächsten Schritten zurück zu alter Stärke zu unterstützen."

Fotocredit: (c) GAK 1902