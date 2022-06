Nicht nur bei den Profis läuft die Kaderplanung auf Hochtouren, sondern auch bei Rapid II und unseren Akademiemannschaften. Mit Laurenz Orgler und Lukas Lorinson konnten zwei grün-weiße Nachwuchstalente weiter an den Verein gebunden werden.

Sportkoordinator Steffen Hofmann & Torhüter Laurenz Orgler

Torhüter Laurenz Orgler wechselte im Alter von 11 Jahren vom SV Post in den Hütteldorfer Nachwuchs. Von der Jugend über die Akademie spielte sich der erst 17-Jährige bis zu Rapid II. Der U18-Nationalteamspieler feierte in dieser Saison sein Zweitligadebüt für die Elf von Trainer Stefan Kulovits und brachte es schlussendlich in seiner Premierensaison auf 18 Pflichtspieleinsätze. Neben einigen Trainingseinheiten bei der Profimannschaft, durfte der Schlussmann auch schon Erfahrungswerte als dritter Torhüter bei der ersten Mannschaft sammeln. Der gebürtige Wiener hat seinen Vertrag beim österreichischen Rekordmeister bis Sommer 2025 verlängert.

Laurenz Orgler zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin seit klein auf bei meinem Herzensverein und freue mich daher umso mehr, dass die Vereinsverantwortlichen mir auch in der Zukunft das Vertrauen schenken. Dieses möchte ich mit bestmöglichen Leistungen in der täglichen Trainingsarbeit, aber vor allem in den Spielen zurückzahlen. Ich bin davon überzeugt, dass ich hier bei Rapid die besten Bedingungen vorfinde, um mich sportlich als auch menschlich stetig weiterentwickeln zu können.“

Sportkoordinator Steffen Hofmann: „Laurenz ist ein sehr talentierter Tormann, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt und zudem auch Nachwuchsnationalteamspieler ist. In dieser Saison konnte er auch seine ersten Erfahrungen in der zweiten Liga sammeln. Wir freuen uns, dass auch er seine Zukunft beim SK Rapid sieht und sehen in ihm noch viel Entwicklungspotenzial.“

Lukas Lorinson verlängert seinen auslaufenden Vertrag

Im jungen Alter von 5 Jahren startete Lukas Lorinson seine Fußballkarriere beim SK Rapid. Das grün-weiße Eigengewächs durchlief in Hütteldorf die gesamte Nachwuchs- und Akademieabteilung und führte seine Altersgenossen in der U16 als Kapitän aufs Feld. Der mehrfache Nachwuchsteamspieler absolvierte in dieser Saison 17 Pflichtspieleinsätze für die U18-Akademiemannschaft. Zur Sommervorbereitung rückt der Mittelfeldallrounder in die zweite Mannschaft hoch, für die er bisher nur in Testspielen zum Einsatz kam.

Sportlicher Leiter Nachwuchs, Akademie und Rapid II Willi Schuldes: „Lukas ist ein Rapidler durch und durch, der bei uns alle Nachwuchs- und Akademiemannschaften durchlief und auch schon für das U15- und U16-Nationalteam zum Einsatz kam. Nun steht der Sprung in den Erwachsenenfußball bevor. In diesem Sommer absolviert er zudem seine Matura, für die ihm wir alles Gute und viel Erfolg wünschen.“

Fotocredit: SK Rapid Wien