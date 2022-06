Paolino Bertaccini verstärkt den Floridsdorfer Athletiksport-Club zur kommenden Saison. Der 24-jährige, belgische Offensivspieler stand in der abgelaufenen Spielzeit beim FC Wacker Innsbruck unter Vertrag.

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison 2022/23 weiter voran und verpflichtet Paolino Bertaccini. Der 24-jährige Belgier absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 16 Partien für den FC Wacker Innsbruck und verstärkt ab sofort den Floridsdorfer Zweitligisten von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov.

Sportdirektor Lukas Fischer zur Vertragsunterzeichnung des Belgiers: „Paolino bringt unglaubliche Spielanlagen mit sich, die für unser Offensivspiel extrem interessant sein können. Er hat in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits bewiesen, dass er mit seiner Schnelligkeit und Laufstärke ein brandgefährlicher Spieler der 2. Liga ist, dem wir beim FAC seinen nächsten Karriereschritt bieten wollen.“

FAC-Neuzugang Paolino Bertaccini bei seiner Präsentation am Sonntagmittag: „Ich bin sehr glücklich, ab sofort Teil dieser Mannschaft zu sein und hoffe, dass ich dem Team mit meiner Schnelligkeit weiterhelfen kann. Die Gespräche mit dem Trainer haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, hier zu unterschreiben. Ich hoffe, wir können an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen.“

Der in Charleroi geborene Bertaccini startete seine Profikarriere im Sommer 2015 beim belgischen Erstligisten KRC Genk. Nach Engagements beim damaligen Zweitligisten Cercle Brügge und dem portugiesischen Vertreter FC Arouca wechselte der Offensivspieler zum FC Wacker Innsbruck, wo er zunächst für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Tirol in 13 Spielen elf Treffer erzielte, ehe er zur Rückrunde der Vorsaison den Sprung zur Profimannschaft in der 2. Liga schaffte.

Bertaccini wird beim FAC die Rückennummer 11 erhalten.

Fotocredit: FAC Wien