Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Horn und den SK Sturm Amateuren. Für die Grazer war es die erste Partie in der zweiten Liga seit Bestehen des Amateur-Teams der Murstädter. Horn war Favorit und konnte sich auch durchsetzen. Allerdings erwiesen sich die Sturm Amateure als starker Gegner.

Mutige Grazer

Die Grazer starten mutig ins Spiel und kommen durch Noah Oke Eyawo und Moritz Wels auch gleich zu zwei Möglichkeiten, allerdings gelingt das Tor nicht. Dann wird auch Horn stärker und aktiver. Markus Wallner hat die Top-Gelegenheit zur Führung, scheitert aber aus guter Position. Dann plätschert das Spiel so dahin, ehe Marcel Schelle (SV Horn) das Tor nur knapp verfehlt. Nur Augenblicke später, in der 36. Minute, ist es dann aber passiert. Benjamin Mulahalilovic zeigt keine Nerven und stellt auf 1:0. Die Vorlage kam von Markus Wallner. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Sturm lässt sich vom Gegentreffer nicht wirklich beeindrucken. Kurz vor der Pause gelingt den Grazern sogar der Ausgleich: Mohammed Fuseini nützt in Minute 41 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 1:1. Freuen kann sich auch Milan Toth, der die Vorlage lieferte. Dann geht es in die Kabinen.

Horn entscheidet Spiel

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich wie die erste. Beide Teams spielen durchaus munter nach vorne und finden auch die eine oder andere Torchance vor. Die Liga-Premiere der Grazer kann man bisher als durchaus gelungen bezeichnen. Immerhin spielt man mutig nach vorne und fordert Horn. In weiterer Folge nehmen beide Trainer Einwechslungen vor, auch um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. In Minute 78 steht es dann plötzlich 2:1 für die Horner: Patrik Mijic drückt den Ball über die Linie und stellt auf 2:1. Jetzt ist Sturm gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Gäste werfen alles nach vorne und riskieren. Das eröffnet aber auch Räume für die Gastgeber, die mit einem dritten Tor wohl alles klarmachen würden. Das Spiel endet schließlich aber auch mit dem 2:1 für die Horner, die damit mit drei Punkten wunschgemäß in die Saison starten.