Am 2. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der FC Liefering auf den SK BMD Vorwärts Steyr. Und dabei starteten die Hausherren furios in die Partie. Nach einer Viertelstunde stand es 1:0. Aber der Treffer war letztlich ohne Wert. Das Spiel musste in der 75. Minute wegen eines Unwetters abgebrochen werden ...

Luka Reischl markierte den einzigen Treffer, der letztlich wegen des Abbruchs wertlos war.

Liefering trifft nach einer Viertelstunde

Nachdem beide Teams beim Auftakt mit jeweils einem 2:2-Remis einen Zähler gutschreiben können, steht es diesmal auf der Agenda, nach Möglichkeit einen Dreipunkter zu verbuchen. Das Spiel beginnt gleich mitten einem Lattenknaller von Konate (Liefering) in der 2. Spielminute. Die Ingolitsch-Truppe bleibt danach am Drücker. Die Oberösterreicher haben in der Startphase nicht viel zu vermelden. 8. Minute: Wiederum taucht Karim Konate gefährlich vor dem Tor auf. Diesmal erweist sich Steyr-Keeper Hüttner als Retter in höchster Not. 15. Minute: Konate mit dem optimalen Zuspiel auf Luka Reischl, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einnetzt. Daraufhin gelingt es dann auch Steyr erstmalig Nadelstiche zu setzen. Dombaxi (23.) und Günes (26.) gelangen zu vielversprechenden Möglichkeiten. Im weiter Verlauf halten sich die Spielanteile dann die Waage. Steyr gelangt nun besser zur Entfaltung, prickelnde Torraumszenen bleiben aber aus. Einzig Dombaxi stellt Liefering-Schlussmann Krumrey auf den Prüfstand (38.) - Halbzeitstand: 1:0.

Nach 75 Minuten ist Schluss ...

Aufgrund der Startphase in der die Heimischen überfallsartig agieren, geht der knappe Vorsprung schon in Ordnung. Wenngleich noch überhaupt nichts entschieden ist bzw. die Maderner-Mannen ihre Chance noch suchen werden. Die Partie bleibt dann auch weiter hartumkämpft, man schenkt einander nichts. Vieles spielt sich nun im Mittelfeld ab. Beiderseits ist man heftigst darum bemüht, die besseren Spielanteile zu verbuchen. Aber man agiert in der Vorwärtsbewegung nun zu umständlich. So bleibt es vorerst einmal auch beim Eintorevorsprung. 69. Minute: Das wäre beinahe das 2:0 gewesen. Bei einsetzenden starken Regen trifft der eingewechselte Lechner aber nur den Torpfosten. Daraufhin wird die Partie wegen eines Wolkenbruchs mit Hagelschauer (75.) vom Schiri unterbrochen. Nach 50 Minuten des Zuwartens entscheidet man dass die Partie abgebrochen wird. Der Nachtragstermin ist der Dienstag, 2. August um 18:30 Uhr.

FC LIEFERING - SK VORWÄRTS STEYR 1:0 (1:0) - Spielabbruch in Minute 75 wegen eines Unwetters -

Freitag, 29. Juli, 2022, 18:10 Uhr, Stadion Grödig, 300 Zuseher, SR: Gerhard Grobelnik

FC Liefering: Krumrey, Hofer, Ibertsberger, Bijelic, Baidoo (67. Wallner), Atiabou, Moswitzer, Kameri, Agyekum, Konate (56. Havel), Reischl (67. Lechner)

SK Vorwärts Steyr: Hüttner, Marceta, Prada-Vega, Lageder, Dombaxi, Pasic, Sostaric, Günes, Zdichynec, Bitsche, Pellegrini

Tor: 1:0 (15. Reischl)

Gelbe Karten: Agyekum, Reischl, Konate, Kameri bzw. Sostarits, Pasic

Fotocredit: FC Liefering by Getty