Die SK Sturm Amateure empfingen am Sonntagvormittag den SV Lafnitz. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle abe rnicht gerecht werden. Sturm setzte sich nämlich mit 2:0 durch. Damit feiern die Grazer den ersten Sieg in der 2. Liga, nachdem es vorige Woche eine Niederlage setzte.

Doppelschlag für Sturm

Dabei starten die Gäste aus Lafnitz besser ins Spiel. Christian Lichtenberger dribbelt sich links in den Strafraum und zieht ab, doch seinen schwachen Schuss flach aufs Tor kann Luka Maric mit kleinen Schwierigkeiten fangen. Nächste Chance für die Lafnitzer: Florian Sittsam bekommt von links einen Pass zurück gelegt und hält aus der Distanz drauf, doch sein Schuss rauscht deutlich über den Kasten drüber. In der elften Minute haben die Lafnitze Pech: Gerald Nutz hält aus der Entfernung drauf, doch Keeper Luka Maric kann die Kugel sensationell an die rechte Stange abwehren. Entgegen des Spielverlaufs führen plötzlich die Grazer: Moritz Wels bekommt von Samuel Stückler einen Pass, setzt sich links im Sechzehner durch und haut das Leder halbhoch, platziert ins rechte Eck. Nur wenige Augenblicke später steht es 2:0. Milan László Toth bekommt von Mohammed Gadafi Fuseini einen Querpass von der linken Seite und drückt das Leder aus kurzer Distanz an der zweiten Stange ins leere Tor.. Damit ist der Doppelschlag perfekt und es ist für klare Fronten gesorgt. Mit der Führung im Rücken tun sich die Grazer jetzt leichter und haben das Spiel weitgehend im Griff. Es gibt zwar auf beiden Seiten Torchancen, doch richtig gefährlich wird es nicht. So geht es mit dem 2:0 dann auch in die Pause.

Keine Tore mehr

Im zweiten Durchgang startet Sturm besser: Mohammed Gadafi Fuseini läuft der Abwehrreihe davon, geht über rechts in die Box und zieht ab, doch Stefan Umjenovic ist zur Stelle und blockt die Kugel per Grätsche stark ab. Kurz darauf wieder Fuseini: Er bekommt eine hohe Flanke zentral im Strafraum und zieht ab, doch seinen flachen Schuss kann der Lafnitzer-Schlussmann sensationell mit den Füßen abwehren. Langsam ist Lafnitz gefordert und muss wohl riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Anstatt des Anschlusstreffers sind die Gastgeber der endgültigen Entscheidung näher: Sturms Sandro Schendl zieht von der Mitte nach links und drückt ab, doch Keeper Andreas Zingl hat damit kein Problem und kann die Kugel in der Tormitte aufnehmen. Der 20-Jährige Ungar Milan László Toth kommt rechts im Strafraum frei vor dem Tor zum Abschluss, doch abermals kann der Lafnitzer-Keeper den guten Versuch ins lange Eck abwehren. In der Schlussphase wird es im Strafraum der Grazer einmal heiß, denn Jurica Poldrugac geht nach einem Zweikampf links im Strafraum zu Boden, doch Referee Jakob Semler lässt die Partie weiterlaufen. Das Spiel endet mit einer tollen Chance für Wels: Von links bekommt er einen flachen Pass von Tiziano Klamler und zieht von der Fünferkante ab, doch seinen Schuss ins kurze Eck kann Andreas Zingl mit dem Fuß abwehren.

ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

Sturm Amateure - SV Lafnitz 2:0 (2:0)

Trainingszentrum Messendorf, 521 Zuschauer; SR Semler

Tore: 1:0 Moriz Wels (16.), 2:0Milan Laszlo Toth (17.)

Sturm Amateure: Luka Maric (TW) - Alois Dominik Oroz, Paul Komposch, Samuel Stückler, Sandro Ingolitsch - Daniel Lukas Saurer (K), Sandro Schendl, Moritz Wels, Milan László Toth - Christoph Lang, Mohammed Gadafi Fuseini

Lafnitz: Andreas Zingl (TW) (K) - Stefan Umjenovic, Manuel Pfeifer, Fabian Wohlmuth, Stefan Gölles - Christian Lichtenberger, Daniel Gremsl, Gerald Nutz, Florian Sittsam - Florian Harald Prohart, Mark Grosse

