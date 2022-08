Am Dienstagabend kam es in der 2. Liga zum Nachtrags-Duell zwischen dem FC Liefering und dem SK Vorwärts Steyr. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle in einer völlig verrückten Partie auch gerecht werden. Das Spiel endete 4:3. Dementsprechend fielen sieben Tore.

Steyr legt vor

Die Lieferinger starten gut ins Match. Gleich eine sehenswerte Aktion, doch der Spielstand ändert sich vorerst nicht. Dann sucht Karim Konate (FC Liefering) den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Kurz darauf wieder Einschuss-Möglichkeit für FC Liefering, Karim Konate kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. Steyr tut sich noch etwas im Spiel nach vorne. Es sollte dann aber auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 für die Lieferinger fällt. Es gibt Elfmeter (nachdem Steyr-Torhüter Valerian Hüttner Konate umrempelt) und Dijon Kameri versenkt das Leder zur Führung im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. Im Gegenteil: Steyr schlägt zurück: Gerhard Dombaxi zeigt in der 44. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt nach einem Eckball auf 1:1. Damit ist wieder alles offen und es geht mit dem 1:1 auch in die Pause.

Liefering on fire

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen: Gefahr im Strafraum, doch Tobias Pellegrini gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Kurz darauf wieder Einschuss-Möglichkeit für SK Vorwärts Steyr, Oguzhan Sivrikaya kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. In der 55. Minute zeigt der Schiri nach Handspiel auf den Elferpunkt, allerdings dieses Mal aber im Strafraum der Lieferinger. Tolga Gunes tritt an und versenkt das Leder im Kasten. Damit haben die Steyrer das Spiel gedreht. Das Match ist aber noch lange nicht vorbei. In Minute 60 fasst sich Tobias Pellegrini ein Herz und vollendet zum 3:1 für die Steyrer - der Liefering-Torhüter stellt sich dabei aber nicht sehr glücklich an. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Was dann passiert, ist völlig verrückt. In der 69. Minute verkürzt Elias Havel nach einer Flanke für den FC Liefering auf 2:3. Geht vielleicht noch etwas für die Lieferinger? Sieht ganz danach aus, denn in der 83. Minute sorgt Havel für das 3:3. Und jetzt sind die Gastgeber drauf und dran, das Spiel endgültig auf den Kopf zu stellen. In der Nachspielzeit gelingt den Heimischen tatsächlich der Führungstreffer. Marcel Markus Moswitzer ist nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Unfassbar, die Lieferinger haben das Spiel von 1:3 auf 4:3 gedreht und jubeln kurz darauf über drei Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

Liefering - Vorwärts Steyr 4:3 (1:1)

Stadion Grödig, 250 Zuschauer; SR Grobelnik

Tore: 1:0 Kameri (39.), 1:1 Dombaxi (45.), 1:2 Günes (56.), 1:3 Pellegrini (60.), 2:3 Havel (69.), 3:3 Havel (83.), 4:3 Moswitzer (90+1)

Liefering: J. Krumrey - R. Hofer, L. Reischl, D. Kameri, L. Agyekum - M. Moswitzer, K. Konate, D. Bijelic, S. Baidoo - B. Atiabou, L. Ibertsberger

Vorwärts Steyr: T. Pellegrini - O. Sivrikaya, M. Cirkovic, N. Zdichynec, T. Gunes - K. Sostarits, A. Pasic,

G. Dombaxi, M. Lageder - A. Prada, V. Hüttner

